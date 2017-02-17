Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
17.02.2017

Кадровые перестановки

Советников и помощников главы Карелии сняли с постов

Новому руководителю республики предстоит решить, останутся ли в правительстве Артур Мяки, Александр Темнышев, Виктор Дроздов, Владимир Гробов и еще несколько глав госкомитетов.

Чиновников, возглавлявших отдельные органы исполнительной власти, освободили от замещаемых должностей согласно законодательству о госслужбе. Свои посты потеряли помощники и советники главы Карелии, а также заместители руководителей, замещавшие должности на срок, ограниченный сроком полномочий Александра Худилайнена.

В частности, срочные служебные контракты истекли у председателя Государственного комитета республики по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктора Дроздова, председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок Дениса Косарева, председателя Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Николая Федотова, председателя Госкомитета по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой, руководителя Госжилинспекции Александра Темнышева, председателя Госкомитета по ценам и тарифам Артура Мяки, начальника Управления ветеринарии Ирины Кузнецовой, начальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей Владимира Гробова.

На своих должностях продолжают работу заместители губернатора и руководители органов исполнительной власти республики, входящие в состав правительства.

Формируя новую команду управленцев, временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков встретится с каждым руководителем и примет персональные кадровые решения.


« Жителю Карелии грозит арест за фальсификацию документовЖитель Петрозаводска избил женщину и изнасиловал ее »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Быдловате без разницы, лишь бы кашей кормили.. патрионутый на всю голову (Гость)
    17.02.2017 10:08:10
    +1 -1
  • Ждёт депортация в Гатчину? (Гость)
    17.02.2017 11:01:15
    +1 -1-1
  • на одну Карелию не много ли руководителей ? (Гость)
    17.02.2017 11:04:53
    +1 -1
  • Бывших чинуш на работу не беру.. успешный бизнесмен (Гость)
    17.02.2017 11:34:28
    +1 1-1
  • успешный бизнесмен

    Бывших чинуш на работу не беру.. успешный бизнесмен (
    Успешные здесь не тусуются.. Не математик (Гость)
    17.02.2017 12:37:37
    +1 -1
  • Еще не беру на работу бывших вояк ЧМОшников/части материального обеспечения/.. успешный бизнесмен (Гость)
    17.02.2017 13:01:04
    +1 -1
  • Возьму в качестве прислуги на свою дачу бывших мусоров , судей , военных или прокурорских..
     
    Вставать рано, работать , много , жалованье мизерное.
    Постоянное унижение физическое и моральное - гарантирую!!!
     
    Адекватных, работящих, семейных , без вп - просьба не беспокоить !. Навальный (Гость)
    17.02.2017 13:27:29
    +1 -1
  • Необходимо сократить энти должности... (Гость)
    17.02.2017 16:13:01
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]