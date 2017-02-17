Кадровые перестановки

Советников и помощников главы Карелии сняли с постов

Новому руководителю республики предстоит решить, останутся ли в правительстве Артур Мяки, Александр Темнышев, Виктор Дроздов, Владимир Гробов и еще несколько глав госкомитетов.





Чиновников, возглавлявших отдельные органы исполнительной власти, освободили от замещаемых должностей согласно законодательству о госслужбе. Свои посты потеряли помощники и советники главы Карелии, а также заместители руководителей, замещавшие должности на срок, ограниченный сроком полномочий Александра Худилайнена.





В частности, срочные служебные контракты истекли у председателя Государственного комитета республики по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктора Дроздова, председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок Дениса Косарева, председателя Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Николая Федотова, председателя Госкомитета по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой, руководителя Госжилинспекции Александра Темнышева, председателя Госкомитета по ценам и тарифам Артура Мяки, начальника Управления ветеринарии Ирины Кузнецовой, начальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей Владимира Гробова.





На своих должностях продолжают работу заместители губернатора и руководители органов исполнительной власти республики, входящие в состав правительства.





Формируя новую команду управленцев, временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков встретится с каждым руководителем и примет персональные кадровые решения.





17.02.2017