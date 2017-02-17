Пойдет под суд

Житель Петрозаводска избил женщину и изнасиловал ее

Потерпевшая от ударов потеряла сознание, после чего 25-летний злоумышленник надругался над ней.





По версии следствия, в ночь на 6 октября 2016 года обвиняемый в одном из увеселительных заведений Петрозаводска познакомился с женщиной и пришел к ней домой. В квартире мужчина, будучи пьяным, напал на потерпевшую и сначала избил ее, а когда она потеряла сознание, изнасиловал. После того как женщина пришла в себя, обвиняемый, угрожая ножом, предупредил, что убьет, если она сообщит кому-либо о случившемся.





Несмотря на угрозы, женщине удалось вырваться и позвать на помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся, но в течение суток его задержали, рассказали в Следкоме Карелии.

Мужчину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело, материалы уже направлены в суд. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.





17.02.2017