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17.02.2017

Пойдет под суд

Житель Петрозаводска избил женщину и изнасиловал ее

Потерпевшая от ударов потеряла сознание, после чего 25-летний злоумышленник надругался над ней.

По версии следствия, в ночь на 6 октября 2016 года обвиняемый в одном из увеселительных заведений Петрозаводска познакомился с женщиной и пришел к ней домой. В квартире мужчина, будучи пьяным, напал на потерпевшую и сначала избил ее, а когда она потеряла сознание, изнасиловал. После того как женщина пришла в себя, обвиняемый, угрожая ножом, предупредил, что убьет, если она сообщит кому-либо о случившемся.

Несмотря на угрозы, женщине удалось вырваться и позвать на помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся, но в течение суток его задержали, рассказали в Следкоме Карелии.
Мужчину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело, материалы уже направлены в суд. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.


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  • По новому закону - невиновен ! (Гость)
    17.02.2017 11:47:18
    +1 1-1
  • зачем она его домой повела?Подстава-100%.. обыватель (Гость)
    17.02.2017 16:11:26
    +1 1-1
  • после чего 25-летний злоумышленник надругался над ней.
    Обоссал, что-ли?
    Надругался - это как?. Трахал ругаясь? (Гость)
    17.02.2017 16:15:48
    +1 -1-1


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