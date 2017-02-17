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17.02.2017

Дань уважения

Митрополит Петрозаводский и Карельский поздравил Артура Парфенчикова с назначением

Владыка Константин направил поздравительное письмо врио губернатора республики и пожелал ему «благословенных успехов на ответственном поприще служения Отечеству».

В письме Владыка, в частности, отмечает, что оказанное доверие свидетельствует о высокой оценке государственным руководством прежних трудов нового руководителя региона.

- Уверен, что богатый административный опыт, накопленный вами за предыдущие годы работы, будет способствовать гармоничному развитию вверенного вашему попечению региона, - добавил митрополит Петрозаводский и Карельский.

Глава местной митрополии выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество руководства республики и Русской православной церкви, отметив, что «это конструктивное взаимодействие будет и впредь способствовать утверждению высоких нравственных идеалов в жизни наших сограждан, созиданию мира и общественного согласия, сохранению духовного и культурного наследия российского народа».


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  • Аминь (Гость)
    17.02.2017 11:38:02
    +1 1-1
  • Короче, дай денег, а мы их освоим с большим удовольствием и почитанием (Гость)
    17.02.2017 12:09:37
    +1 1-1
  • клятые содомиты ... (Гость)
    17.02.2017 12:25:59
    +1 -1
  • Судя по комментам дети пишут слабоумные. (Гость)
    17.02.2017 13:34:05
    +1 -1

  • Судя по комментам дети пишут слабоумные
    Ты нужен нам в палате № 6... Ждём (Гость)
    17.02.2017 13:59:22
    +1 -1

  • Судя по комментам дети пишут слабоумные
      Иди в рпц (Гость)
    17.02.2017 14:39:23
    +1 -1
  • Смешно смотреть и слушать этих кирилов и разных митрошек.Причём они? Они отделены от государства и чего вмешиваются и путают людей. А цари не могут управлять страной слюнявят с ними и надеются на какую-то помощь от них--АБСУРД!!!. евсей (Гость)
    17.02.2017 15:14:50
    +1 -1
  • первые полгода покажут - кого в тюрьму (Гость)
    17.02.2017 16:17:10
    +1 -1
  • главное прогнутся а там глядишь на новый храм власть подасть (Гость)
    17.02.2017 16:18:40
    +1 -1


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