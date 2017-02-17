Дань уважения

Митрополит Петрозаводский и Карельский поздравил Артура Парфенчикова с назначением

Владыка Константин направил поздравительное письмо врио губернатора республики и пожелал ему «благословенных успехов на ответственном поприще служения Отечеству».





В письме Владыка, в частности, отмечает, что оказанное доверие свидетельствует о высокой оценке государственным руководством прежних трудов нового руководителя региона.





- Уверен, что богатый административный опыт, накопленный вами за предыдущие годы работы, будет способствовать гармоничному развитию вверенного вашему попечению региона, - добавил митрополит Петрозаводский и Карельский.





Глава местной митрополии выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество руководства республики и Русской православной церкви, отметив, что «это конструктивное взаимодействие будет и впредь способствовать утверждению высоких нравственных идеалов в жизни наших сограждан, созиданию мира и общественного согласия, сохранению духовного и культурного наследия российского народа».





17.02.2017