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17.02.2017

В ожидании улучшений

ОНФ намерен создать карту плохих дорог Карелии

Активисты предлагают жителям республики рассказать, какие дороги, по их мнению, находятся в регионе в плачевном состоянии.

Еще летом 2015 года представители Общероссийского народного фронта объездили Северо-Запад в рамках проекта "Оценим качество дорог". В этом году они собираются вновь побывать и в Карелии. После последней проверки дорог активисты направили результаты властям. Теперь они хотят посмотреть, произошли ли изменения.

В 2015 году ОНФ выбрал и самую плохую дорогу в республике. Ею стал подъезд к поселку Летнереченский Беломорского района. Для преодоления отрезка в четырнадцать километров от федеральной трассы до Летнереченского участникам инспекции пришлось потратить более получаса.

- Отличился и Петрозаводск. Он был признан экспертами самым грязным городом. Столица Карелии встретила инспекторов улицами, засыпанными внушительным слоем песка и грязью вдоль обочин. Кроме того, участники рейда выявили в Петрозаводске немало нарушений: отсутствие разметки, провалы люков, дефекты на пересечениях дорог, неправильную установку ограждений, необорудованные пешеходные переходы, - сказали в региональном ОНФ.

У жителей Карелии будет возможность показать, на какие дороги участники инспекции "Оценим качество дорог" должны обратить внимание в первую очередь. В этом им поможет новый проект ОНФ - "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". С помощью карты, размещенной на сайте http://dorogi-onf.ru/, граждане смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества. По этим данным составят рейтинги дорог и направят их в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 годы. На портале также будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы.

- Главная задача проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" - ремонт дорог с учетом мнения жителей регионов и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Проект должен объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики. Поэтому мы надеемся на активность жителей республики, которым не все равно, по каким дорогам они сегодня ездят, - отметил член регионального отделения ОНФ в Карелии Юрий Смирнов.


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  • сложней найти хотя бы одну хорошую дорогу соответствующую европейскому стандарту (Гость)
    17.02.2017 16:06:18
    +1 -1
  • три года величия, или может ну его в жопу этот Крым ???
     
    (Гость)
    17.02.2017 16:07:36
    +1 -1
  • деньги в стране есть - а вот руководителя как не было со времён Рюрика так и нет  - Россия держится на бардаке. (Гость)
    17.02.2017 16:14:15
    +1 -1
  • а вот руководителя как не было со времён Рюрика так и нет
    В стойло раб!. Твой руководитель (Гость)
    17.02.2017 16:19:33
    +1 -1
  • Твой руководитель

    В стойло раб!. Твой руководитель

    Пусть лучше примет коленно-локтевую, чтобы удобнее было "вставать с кален " (Гость)
    17.02.2017 16:45:26
    +1 -1


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