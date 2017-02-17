В ожидании улучшений

ОНФ намерен создать карту плохих дорог Карелии

Активисты предлагают жителям республики рассказать, какие дороги, по их мнению, находятся в регионе в плачевном состоянии.





Еще летом 2015 года представители Общероссийского народного фронта объездили Северо-Запад в рамках проекта "Оценим качество дорог". В этом году они собираются вновь побывать и в Карелии. После последней проверки дорог активисты направили результаты властям. Теперь они хотят посмотреть, произошли ли изменения.





В 2015 году ОНФ выбрал и самую плохую дорогу в республике. Ею стал подъезд к поселку Летнереченский Беломорского района. Для преодоления отрезка в четырнадцать километров от федеральной трассы до Летнереченского участникам инспекции пришлось потратить более получаса.





- Отличился и Петрозаводск. Он был признан экспертами самым грязным городом. Столица Карелии встретила инспекторов улицами, засыпанными внушительным слоем песка и грязью вдоль обочин. Кроме того, участники рейда выявили в Петрозаводске немало нарушений: отсутствие разметки, провалы люков, дефекты на пересечениях дорог, неправильную установку ограждений, необорудованные пешеходные переходы, - сказали в региональном ОНФ.





У жителей Карелии будет возможность показать, на какие дороги участники инспекции "Оценим качество дорог" должны обратить внимание в первую очередь. В этом им поможет новый проект ОНФ - "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". С помощью карты, размещенной на сайте http://dorogi-onf.ru/, граждане смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества. По этим данным составят рейтинги дорог и направят их в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 годы. На портале также будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы.





- Главная задача проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" - ремонт дорог с учетом мнения жителей регионов и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Проект должен объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики. Поэтому мы надеемся на активность жителей республики, которым не все равно, по каким дорогам они сегодня ездят, - отметил член регионального отделения ОНФ в Карелии Юрий Смирнов.





17.02.2017