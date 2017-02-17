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17.02.2017

Трудности на предприятии

Ликероводочный завод «Петровский» приостановил работу

По предварительной информации, у карельского предприятия закончилась лицензия.

Как сообщили в сюжете ГТРК «Карелия», на сегодня ПЛВЗ «Петровский» ведет лишь отгрузку продукции. При этом производство на предприятии приостановлено. По имеющейся у телеканала информации, у завода, выпускающего алкогольную продукцию, закончилась лицензия. Собственник предприятия и карельские власти пока эти сведения не комментируют.


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  • По какой причине закрыли ?
      Да стопудово бодяжили (Гость)
    17.02.2017 12:57:09
    +1 -1
  • А вовремя продлить лицензию или новую оформить пеньки не в состоянии?. Водка - яд (Гость)
    17.02.2017 13:00:50
    +1 -1

  • Да стопудово бодяжили

    Там всегда бодяжат.. Я своими глазами видел цистерну "Сегежский комбинат" -
    а там спиртяра из пеньков.. свидетель (Гость)
    17.02.2017 13:28:32
    +1 1-1
  • да чего уж тама... (Гость)
    17.02.2017 16:07:25
    +1 -1
  • это КОНКУРЕНЦИЯ  по петровски (Гость)
    17.02.2017 16:15:41
    +1 -1


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