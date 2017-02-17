Трудности на предприятии

Ликероводочный завод «Петровский» приостановил работу

По предварительной информации, у карельского предприятия закончилась лицензия.





Как сообщили в сюжете ГТРК «Карелия», на сегодня ПЛВЗ «Петровский» ведет лишь отгрузку продукции. При этом производство на предприятии приостановлено. По имеющейся у телеканала информации, у завода, выпускающего алкогольную продукцию, закончилась лицензия. Собственник предприятия и карельские власти пока эти сведения не комментируют.





17.02.2017