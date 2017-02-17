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17.02.2017

Первые заявления

Артур Парфенчиков собирается участвовать в выборах главы Карелии

Врио губернатора рассказал, что намерен принять участие в выборах руководителя региона.

Сегодня новый глава Карелии дал свою первую пресс-конференцию после назначения на пост. Артур Парфенчиков сообщил, что планирует участвовать в выборах губернатора в сентябре этого года, пишет "Столица на Онего". При этом врио руководителя республики добавил, что не является членом "Единой России". Парфенчиков также не стал критиковать и комментировать работу экс-главы Карелии Александра Худилайнена.

- Я считаю, что в любом процессе есть положительные и отрицательные моменты. Точно так же надо оценивать работу предыдущих губернаторов. Нужно не потерять то, что сделано. Пусть сделано не все, но есть те вопросы, которые нужно продолжать. Я за стабильность, эволюционность и преемственность, - добавил он.

Уже в понедельник Артур Парфенчиков собирается выехать в Москву, чтобы "решать вопросы в интересах республики". Также на пресс-конференции он заявил, что на своем посту будет принимать решения, исходя из своего видения ситуации.

- Я буду решать вопросы самостоятельно, но неразумно было бы отвергать то, что было до меня. Самое легкое - это все сломать с убеждением сделать лучше, но мы все это проходили, - цитирует врио губернатора "Столица на Онего".

Парфенчиков заверил, что сначала изучит ситуацию в Карелии, при этом он намерен общаться с Александром Худилайненом о делах в республике. По словам Парфенчикова, у него уже есть "определённые мысли и план", как "усилить" правительство региона". Однако подробности возможных кадровых перестановок он раскрывать не стал. В то же время врио руководителя региона собирается использовать ресурс, накопленный в должности главы УФССП России.


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  • Да, ты шо!?
    Какая неожиданность, дети! (Гость)
    17.02.2017 14:31:25
    +1 1-1
  • "Уже в понедельник Артур Парфенчиков собирается выехать в Москву"
    Погуляли - и домой. (Гость)
    17.02.2017 14:33:52
    +1 -1
  • Я за стабильность эволюционность и преемственность
     
      Дарвин в гробу перевернулся. Такого подвоха он не ожидал. (Гость)
    17.02.2017 14:36:25
    +1 1-1

  • Дарвин в гробу перевернулся.
    Ещё и коленками в крышку грёбнул. ))) (Гость)
    17.02.2017 15:07:11
    +1 1-1
  • "собирается участвовать в выборах"  
    А у него есть варианты ? Засекли ему карьеру. Своим "местов" не хватает, на фиг приезжих. (Гость)
    17.02.2017 15:09:43
    +1 -1
  • В москве его должность потребовалась для друганов из №озера№ (Гость)
    17.02.2017 15:21:43
    +1 -1
  • Вот мы на обеденной коньячной планерке седни,тоже согласились с ГЛАВНЫМ,что сначала план! (Гость)
    17.02.2017 16:09:47
    +1 -1


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