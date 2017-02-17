Первые заявления

Артур Парфенчиков собирается участвовать в выборах главы Карелии

Врио губернатора рассказал, что намерен принять участие в выборах руководителя региона.





Сегодня новый глава Карелии дал свою первую пресс-конференцию после назначения на пост. Артур Парфенчиков сообщил, что планирует участвовать в выборах губернатора в сентябре этого года, пишет "Столица на Онего" . При этом врио руководителя республики добавил, что не является членом "Единой России". Парфенчиков также не стал критиковать и комментировать работу экс-главы Карелии Александра Худилайнена.





- Я считаю, что в любом процессе есть положительные и отрицательные моменты. Точно так же надо оценивать работу предыдущих губернаторов. Нужно не потерять то, что сделано. Пусть сделано не все, но есть те вопросы, которые нужно продолжать. Я за стабильность, эволюционность и преемственность, - добавил он.





Уже в понедельник Артур Парфенчиков собирается выехать в Москву, чтобы "решать вопросы в интересах республики". Также на пресс-конференции он заявил, что на своем посту будет принимать решения, исходя из своего видения ситуации.





- Я буду решать вопросы самостоятельно, но неразумно было бы отвергать то, что было до меня. Самое легкое - это все сломать с убеждением сделать лучше, но мы все это проходили, - цитирует врио губернатора "Столица на Онего".





Парфенчиков заверил, что сначала изучит ситуацию в Карелии, при этом он намерен общаться с Александром Худилайненом о делах в республике. По словам Парфенчикова, у него уже есть "определённые мысли и план", как "усилить" правительство региона". Однако подробности возможных кадровых перестановок он раскрывать не стал. В то же время врио руководителя региона собирается использовать ресурс, накопленный в должности главы УФССП России.





17.02.2017