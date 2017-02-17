Придется заплатить

Овчарка в Петрозаводске покусала женщину и напугала ее сына

Хозяин собаки, которая напала на местную жительницу, заплатит потерпевшей за моральный вред.





В мае 2016 года немецкая овчарка ответчика укусила проезжавшую по улице на велосипеде женщину и сильно напугала ее пятилетнего сына, который ехал с матерью. В декабре прошлого года городской суд обязал хозяина собаки выплатить истице и ее ребенку по пять тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также возложил на ответчика судебные расходы по проведению экспертизы в размере девяти тысяч рублей.





Мужчина попытался обжаловать это решение, но судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Карелии оставила его без изменений.





17.02.2017