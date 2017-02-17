Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
17.02.2017

Придется заплатить

Овчарка в Петрозаводске покусала женщину и напугала ее сына

Хозяин собаки, которая напала на местную жительницу, заплатит потерпевшей за моральный вред.

В мае 2016 года немецкая овчарка ответчика укусила проезжавшую по улице на велосипеде женщину и сильно напугала ее пятилетнего сына, который ехал с матерью. В декабре прошлого года городской суд обязал хозяина собаки выплатить истице и ее ребенку по пять тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также возложил на ответчика судебные расходы по проведению экспертизы в размере девяти тысяч рублей.

Мужчина попытался обжаловать это решение, но судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Карелии оставила его без изменений.


« Движение транспорта ограничат на время проведения «Гипербореи» в ПетрозаводскеАртур Парфенчиков: Я буду много и часто бывать в районах Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Лишить такого хозяина на владение собакой.Почему без намордника? И очень маленький штраф и компенсация.Чем руководствовалась судья? Или опять дума не довела закон до совершенства? В думе одно вредительство или нет нормальных людей. Задумайтесь местные депутаты!. евсей (Гость)
    17.02.2017 15:08:26
    +1 -1
  • Измельчить табачку в порошок, добавить порошкообразного острого перчику (50% на 50%).
    Получится хорошая смесь для собачек - кайенская смесь.
    Блюдо носить с собой и при нападении собачки бросить ей в пасть с россыпью в глаза.. сталинский диверсант одобряет (Гость)
    17.02.2017 15:44:05
    +1 -1-1
  • Никакая собака жрать мясо не будет ..
    А вот если нужных таблеток положить, завернуть конвертиком, то бобик сдохнет через
    пару часов. проверено. Название таблеточек - гугл в помощь. Избавился от трех бобиков во дворе (Гость)
    17.02.2017 15:47:30
    +1 -1
  • вовремя отлавливать и усыплять бесхозных собак надо - раньше говорили - на живодёрню, а кому жалко невинных собачек возьмите к себе домой. (Гость)
    17.02.2017 16:10:43
    +1 1-1

  • вовремя отлавливать и усыплять бесхозных собак надо - раньше говорили - на живодёрню, а кому жалко невинных собачек возьмите к себе домой.
    Ты это... ты товой!
    Читать не умеешь?
    Забери своих бездомных к себе.
    Речь идёт о хозяйской собачке. (Гость)
    17.02.2017 16:17:59
    +1 -1
  • Корейцев завести в Карелию и не будет бродячих собак в городе (Гость)
    17.02.2017 22:54:41
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]