Глава на посту

Артур Парфенчиков: Я буду много и часто бывать в районах Карелии

Временно исполняющий обязанности главы республики провел первую пресс-конференцию.





Приветствуя журналистов, новый руководитель региона поблагодарил региональные издания за пристальное внимание к своей персоне, подчеркнув, что всегда очень серьёзно относился к работе со средствами массовой информации.





- Я вернулся домой, но, тем не менее, это совершенно новая работа. Сейчас я вникаю в социальную и экономическую ситуацию, изучаю статистику, имеющиеся проблемы. Я попытаюсь в интересах республики в полной мере использовать весь свой конструктивно-административный ресурс, который был наработан на должности Главного судебного пристава России в сфере экономики, банковских операций, - сказал Артур Парфенчиков.





Врио главы республики отметил, что заручился поддержкой федерального центра и уже успел обсудить основные направления развития экономики Карелии с заместителем министра промышленности и торговли России Георгием Каламановым.





- Уже сегодня есть над чем работать: появились интересные инновационные предложения, достигнуты определённые соглашения с крупными банками, налажены контакты с представителями бизнеса. Вы первыми узнаете, какие проекты будут реализованы, и это произойдёт довольно скоро, - обратился к журналистам Артур Парфенчиков.





Открытость регионального правительства и муниципальных органов власти он назвал в числе своих приоритетов в деятельности на посту главы Карелии. Реальное понимание о процессах, происходящих в стране, по мнению нового руководителя региона, возможно только в непосредственном общении со СМИ, через активную обратную связь с гражданами в социальных сетях и постоянные встречи с населением.





- Мой стиль работы - дорога, - добавил Артур Парфенчиков, - поэтому я буду много и часто бывать в районах Карелии.





17.02.2017