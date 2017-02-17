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17.02.2017

Глава на посту

Артур Парфенчиков: Я буду много и часто бывать в районах Карелии

Временно исполняющий обязанности главы республики провел первую пресс-конференцию.

Приветствуя журналистов, новый руководитель региона поблагодарил региональные издания за пристальное внимание к своей персоне, подчеркнув, что всегда очень серьёзно относился к работе со средствами массовой информации.

- Я вернулся домой, но, тем не менее, это совершенно новая работа. Сейчас я вникаю в социальную и экономическую ситуацию, изучаю статистику, имеющиеся проблемы. Я попытаюсь в интересах республики в полной мере использовать весь свой конструктивно-административный ресурс, который был наработан на должности Главного судебного пристава России в сфере экономики, банковских операций, - сказал Артур Парфенчиков.

Врио главы республики отметил, что заручился поддержкой федерального центра и уже успел обсудить основные направления развития экономики Карелии с заместителем министра промышленности и торговли России Георгием Каламановым.

- Уже сегодня есть над чем работать: появились интересные инновационные предложения, достигнуты определённые соглашения с крупными банками, налажены контакты с представителями бизнеса. Вы первыми узнаете, какие проекты будут реализованы, и это произойдёт довольно скоро, - обратился к журналистам Артур Парфенчиков.

Открытость регионального правительства и муниципальных органов власти он назвал в числе своих приоритетов в деятельности на посту главы Карелии. Реальное понимание о процессах, происходящих в стране, по мнению нового руководителя региона, возможно только в непосредственном общении со СМИ, через активную обратную связь с гражданами в социальных сетях и постоянные встречи с населением.

- Мой стиль работы - дорога, - добавил Артур Парфенчиков, - поэтому я буду много и часто бывать в районах Карелии.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Я вернулся домой, но, тем не менее, это совершенно новая работа

    Значится так: точил чумазый токарь детали лет десять, а за очередным стаканом ему предложили поработать бухгалтером. А он и говорит: это для меня новая работа, но не подведу! Использую все знания полученные при механической обработке металлов для составления годового баланса предприятия.. Дебилы! (Гость)
    17.02.2017 16:03:10
    +1 -1
  • Лучше не выезжай...иначе поймешь какую ошибку совершил согласившись.... обыватель (Гость)
    17.02.2017 16:06:41
    +1 1-1
  • Закон России № 1 от 06 ноября 2017 г.
    “Об освобождении от чекизма-большевизма и милитаризма”.
    Часть I.
    Статья 1. Определение чекизма-большевизма.
    1.1. Чекизм-большевизм является формой фашизма.
    1.2. Чекисты-большевики и милитаристы в результате путча установили в 1917 г. в Российской Империи фашистскую диктатуру и тиранию, совершили самые тяжкие преступления против российских народов и преступления против народов мира, столкнули Россию в нужду и бедствие, подвергли Российскую империю разрушению, поставив российскую общность и культуру на грань исчезновения.
    1.3. Чекисты-большевики и милитаристы приняли непосредственное участие в становлении и формировании национал-социализма в Германии в 1933-1945 гг. и развязывании Второй мировой войны в 1939 г.
    1.4. Чекисты-большевики и милитаристы также приняли прямое участие в установлении в других странах мира тираний и диктатур под видом различных социалистических и коммунистических форм общественного правления.
    1.5. Освобождение от чекизма-большевизма и милитаризма является необходимым предварительным и безоговорочным условием для политического, экономического и культурного восстановления российского этноса.
    1.6. Россия может и должна принять на себя ответственность за освобождение от чекизма-большевизма и милитаризма во всех областях. Выполнением этой миссии является соблюдение настоящего Закона всеми поколениями.
    1.7. В международных отношениях настоящий Закон поможет России восстановить доверие мира и укажет направление пути к достойному месту среди свободных и миролюбивых стран.
    1.8. В течение 12 месяцев надлежит удалить и исключить чекистов-большевиков и милитаристов из органов государственного и муниципального управления и органов управления общественных организаций.
    1.9. Действие Закона также распространяется полностью на все субъекты экономики, как коммерческие организации, так и частных предпринимателей.. продолжение следует... (Гость)
    17.02.2017 16:35:38
    +1 -1
  • продолжение следует...

    Закон России № 1 от 06 ноября 2017 г.

    Неистово плюсую ! (Гость)
    17.02.2017 16:46:41
    +1 -1
  • Ванга была права, рашка стала фашисткой страной. Урок не юыл выучен. История посмеялась на рассеянами, это награда за глупость. (Гость)
    17.02.2017 16:48:57
    +1 -1
  • Статья 2. Освобождение от чекизма-большевизма и милитаризма.
    2.1. Для освобождения народов России от чекизма-большевизма и милитаризма и для обеспечения дальнейшего существования российского демократического общества как внутри государства так и во всём мире должны быть исключены и удалены от влияния на общественную, экономическую и культурную жизнь все те, которые активно поддерживали чекистско-большевистскую тиранию или ответственны за нарушения принципов справедливости и человечности или за эгоистичное использование результатов сложившегося состояния при чекистско-большевистской тирании.
    2.2. Виновный должен быть призван к ответственности. В то же время каждому дается право защищаться и возможность на оправдание, снисхождение и помилование.
    2.3. Для управления средствами, направляемыми на возмещении причиненных убытков и страданий жертвам чекизма-большевизма и милитаризма, их близким родственникам, на возмещение издержек и затрат по реализации настоящего Закона создаётся государственный Фонд восстановления справедливости “Возмездие” (ФВС). Руководство Фондом осуществляет Первый заместитель Министра политического освобождения.
    Статья 3. Критерии оценки.
    3.1. Оценка действий физического лица происходит в справедливом взвешивании индивидуальной ответственности и фактической общей ситуации; с целью устранения чекистско-большевистского и милитаристского влияния и реставрации этой идеологии в будущем будет создана система, предусматривающая исключение из участия в общественной, экономической и культурной жизни народа всех указанных в ст.2.1.
    3.2. Номинальная принадлежность к большевистским организациям РСДРП, ВКП(б), КПСС, Коминтерн, РКСМ/ВЛКСМ, КПРФ, одной из ее разновидностей или к чекистским организациям ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КИ, КГБ, МСБ, АФБ, МБ, ФСК, ФСБ, СВР, ФСО, ФПС, ГУСП АП РФ, ФСКН, ФСФМ, ГЦСС, одной из ее разновидностей или прочим организациям, подпадающим под действие настоящего Закона, само по себе не является виной для установления ответственности. Эта принадлежность может быть важным доказательством при общей оценке, её целиком или частично усиливающую или ослабляющую, при наличии иных фактов и аргументов. Непринадлежность к чекистско-большевистским организациям не освобождает однозначно от исключения ответственности по настоящему Закону. (Гость)
    17.02.2017 16:55:52
    +1 -1
  • Парфёенчикова можно оценить как руководителя, двумя словами Невский пассаж. Сердитый горожанин (Гость)
    17.02.2017 17:53:28
    +1 -1


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