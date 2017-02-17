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17.02.2017

На ремонт

Центр помощи детям в Петрозаводске получил 30 миллионов рублей

На выделенные деньги в учреждении поменяют окна, наладят видеонаблюдение и оборудуют детскую площадку.

В течение 2015 года в республике провели реструктуризацию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате реформы создано девять государственных бюджетных учреждений социального обслуживания – Центров помощи детям.

В начале января 2017 года вновь созданные Центры посетил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев вместе с представителями Сбербанка России и правительства республики. Чиновники обнаружили, что в учреждениях надо улучшить материально-техническую базу.

В рамках проекта по благотворительной помощи в феврале ПАО "Сбербанк" перевел первый транш на сумму 30 миллионов рублей. На эти средства в Центрах помощи детям поставят энергосберегающие окна, купят оборудование, включая ремонт и установку систем видеонаблюдения, проведут первоочередной ремонт, а также установят детские и спортивные площадки. Основную часть мероприятий планируется завершить в первом полугодии.


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  • видеонаблюдение 16 камер = 200 тысяч максим + работа 200= 400т.р.
    окно , ну в стандартном здании допустим 30шт*10000=300т.р. это с работой 2.5р за окно
    ну и детская площадка с установкой 300тр.
    ИТОГО = 1млн.руб
     
    Вывод:  Можно своровать 29 млн. рублей
     

    подпись _______________________________ гл. жулик и вор
                                            председатель кооператива Озера
                                            Путлер (Гость)
    17.02.2017 17:01:01
    +1 -1


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