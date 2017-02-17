На ремонт

Центр помощи детям в Петрозаводске получил 30 миллионов рублей

На выделенные деньги в учреждении поменяют окна, наладят видеонаблюдение и оборудуют детскую площадку.





В течение 2015 года в республике провели реструктуризацию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате реформы создано девять государственных бюджетных учреждений социального обслуживания – Центров помощи детям.





В начале января 2017 года вновь созданные Центры посетил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев вместе с представителями Сбербанка России и правительства республики. Чиновники обнаружили, что в учреждениях надо улучшить материально-техническую базу.





В рамках проекта по благотворительной помощи в феврале ПАО "Сбербанк" перевел первый транш на сумму 30 миллионов рублей. На эти средства в Центрах помощи детям поставят энергосберегающие окна, купят оборудование, включая ремонт и установку систем видеонаблюдения, проведут первоочередной ремонт, а также установят детские и спортивные площадки. Основную часть мероприятий планируется завершить в первом полугодии.





17.02.2017