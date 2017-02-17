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17.02.2017

Не хотят отвечать за ошибки

Подрядчики по гарантии за некачественный ремонт дорог должны Петрозаводску 40 миллионов

Мэрия карельской столицы пытается через суд получить деньги с компаний, которые отказались ремонтировать магистрали в гарантийные сроки.

Специалисты Комитета ЖКХ администрации Петрозаводска в постоянном режиме контролируют состояние улично-дорожной сети, заверил заместитель председателя комитета, начальник Управления городского хозяйства и транспорта Геннадий Нюппиев.

По всем выявленным дефектам, на ремонт которых действуют гарантийные обязательства, направляются претензии подрядным организациям. В отношении компаний, которые не устранили недостатки в установленные сроки, ведется исковая работа. Уже направлены претензии в адрес шести подрядчиков на общую сумму порядка 40 миллионов рублей.

Размер штрафных санкций определяется в соответствии с требованиями муниципальных контрактов. Комплексное обследование гарантийных объектов мэрия проведет весной.


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