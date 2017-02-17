ИФНС Карелии: Получать зарплату "в конверте" - невыгодно

Существующая на сегодняшний день система обложения налогом на доходы физических лиц позволяет говорить о сбалансированной финансовой политике государства, учитывающей интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы Российской Федерации. Для большинства видов доходов физических лиц установлена ставка налога – 13 %, что значительно упрощает исчисление налога и способствует легализации оплаты труда.





Но, к сожалению, и в настоящее время выплата зарплаты «в конвертах» - один из наиболее популярных способов уклонения от уплаты НДФЛ и страховых взносов работодателями. Такая «финансовая политика» приводит к сокращению объемов социальных, образовательных и медицинских программ, отсутствию средств для увеличения пенсий и пособий, а уровень социальной жизнеобеспеченности всех без исключения граждан напрямую зависит от прозрачности оплаты труда работающего населения.





Работая в условиях нелегальных трудовых отношений, работник остается незащищенным в своих правах. Опуская в карман конверт с зарплатой, необходимо осознавать все негативные последствия, к которым это может привести. Не надо забывать о том, что размер будущей пенсии, оплата больничных листов (в том числе по беременности и родам), сумма налоговых вычетов при приобретении квартиры или затратах на лечение и обучение, зависит от размера официальной зарплаты. “Теневые” доходы лишают работника доступа к ипотеке и потребительским кредитам. В случае если размер, порядок и срок выплаты заработной платы не закреплены документально, работодатель может отказаться от своих обязательств в любой момент и работнику будет очень проблематично что-то получить в такой ситуации.





Легализация заработной платы зависит от самих граждан, работников предприятий, которым небезразлично настоящее и будущее свое, своих близких и страны, в которой они живут. Оказать содействие и заставить работодателя выплачивать зарплату официально, сообщив о «конвертных» доходах, можно по «телефону доверия» ИФНС России по Петрозаводску-710100 или письменным сообщением по адресу: ул. Московская, 12а, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185031; на сайт ФНС России: www.nalog.ru.





17.02.2017