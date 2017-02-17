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17.02.2017

Признание заслуг

Президент России наградит Александра Худилайнена

Экс-главу региона собираются представить к государственной награде.

Отправленных недавно в отставку губернаторов Владимир Путин удостоит госнаград. Их получат бывшие руководители Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии – Вячеслав Наговицын, Новгородской и Рязанской областей Сергей Митин и Олег Ковалев, а также экс-губернатор Карелии Александр Худилайнен, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами. Обращаясь к ним, он поблагодарил бывших руководителей пяти регионов за работу.

- Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал, - отметил президент.

К слову, смену кадров Путин назвал "совершенно естественным процессом".


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