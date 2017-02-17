17.02.2017
Признание заслуг
Президент России наградит Александра Худилайнена
Экс-главу региона собираются представить к государственной награде.
Отправленных недавно в отставку губернаторов Владимир Путин удостоит госнаград. Их получат бывшие руководители Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии – Вячеслав Наговицын, Новгородской и Рязанской областей Сергей Митин и Олег Ковалев, а также экс-губернатор Карелии Александр Худилайнен, пишут «Ведомости»
. Эту информацию изданию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, сегодня Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами. Обращаясь к ним, он поблагодарил бывших руководителей пяти регионов за работу.
- Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал, - отметил президент.
К слову, смену кадров Путин назвал "совершенно естественным процессом".