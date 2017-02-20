Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
20.02.2017

Прогноз погоды

Метель и сильный ветер обещают сегодня в Карелии

Снегопад, который пришел в республику на выходных, продолжится еще один день.

Сегодня в регионе обещают гололедицу на дорогах, облачность, метель. Днем по южным районам ожидают сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Столбики термометров покажут -5...-10, а на юге республике 0...-5 градусов.

В Петрозаводске днем прогнозируют небольшой снег, порывистый ветер, температура воздуха будет колебаться от -3 до -5.


« Президент России наградит Александра ХудилайненаВасилий Попов получил политическое убежище в Финляндии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]