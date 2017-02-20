Прогноз погоды

Метель и сильный ветер обещают сегодня в Карелии

Снегопад, который пришел в республику на выходных, продолжится еще один день.





Сегодня в регионе обещают гололедицу на дорогах, облачность, метель. Днем по южным районам ожидают сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Столбики термометров покажут -5...-10, а на юге республике 0...-5 градусов.





В Петрозаводске днем прогнозируют небольшой снег, порывистый ветер, температура воздуха будет колебаться от -3 до -5.





20.02.2017