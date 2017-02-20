Добился своего

Василий Попов получил политическое убежище в Финляндии

Власти Суоми взяли под свою защиту скандально известного карельского "яблочника".





Финляндия все-таки дала политическое убежище Василию Попову, пишет "Фонтанке.fi" . По словам самого предпринимателя, Миграционное ведомство Суоми посчитало, что в России он может подвергаться политическим преследованиям. Вид на жительство Попову выдали на четыре года.





Напомним, в России карельского бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Василий Попов вместе с женой и депутатом Заксобрания Карелии Анастасией Кравчук, депутатом горсовета Ольгой Залецкой и предпринимателем Александрой Корниловой обманули чиновников мэрии Петрозаводска и должностных лиц Росреестра и купили по заниженной цене право на нежилое здание комбината школьного питания "Петропит", а также право на получение в собственность земельного участка. Ущерб городскому бюджету составил более 42,7 миллиона рублей.





Скрываясь от российского правосудия, Попов перебрался в Финляндию и год назад попросил политического убежища. Сейчас он живет в Хельсинки, заниматься политикой бизнесмен больше не собирается.





20.02.2017