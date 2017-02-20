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20.02.2017

Добился своего

Василий Попов получил политическое убежище в Финляндии

Власти Суоми взяли под свою защиту скандально известного карельского "яблочника".

Финляндия все-таки дала политическое убежище Василию Попову, пишет "Фонтанке.fi". По словам самого предпринимателя, Миграционное ведомство Суоми посчитало, что в России он может подвергаться политическим преследованиям. Вид на жительство Попову выдали на четыре года.

Напомним, в России карельского бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Василий Попов вместе с женой и депутатом Заксобрания Карелии Анастасией Кравчук, депутатом горсовета Ольгой Залецкой и предпринимателем Александрой Корниловой обманули чиновников мэрии Петрозаводска и должностных лиц Росреестра и купили по заниженной цене право на нежилое здание комбината школьного питания "Петропит", а также право на получение в собственность земельного участка. Ущерб городскому бюджету составил более 42,7 миллиона рублей.

Скрываясь от российского правосудия, Попов перебрался в Финляндию и год назад попросил политического убежища. Сейчас он живет в Хельсинки, заниматься политикой бизнесмен больше не собирается.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Щас быдловата возбудится.. (Гость)
    20.02.2017 09:46:43
    +1 -1
  • Гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к Ходорковскому.. (Гость)
    20.02.2017 12:09:18
    +1 1-1
  • Молодцы, финны! Наконец-то они перестают бояться русских и лебезить перед Кремлём... Александр (Гость)
    20.02.2017 13:17:31
    +1 -1
  • Вася, мы с тобой!.. Александр (Гость)
    20.02.2017 13:17:55
    +1 -1
  • Васёк, вообще-то вороват. Все знают. Но, чухонцам - респект. Путяре с худярой пистон в жопу вставили... Му-ха-ха!!! (Гость)
    20.02.2017 13:36:23
    +1 -1
  • Вася был правильный мент. Моль таких не любит. (Гость)
    20.02.2017 13:53:37
    +1 -1
  • Ах бедный обиженный властью владелец заводов!
    Пригрели тупые змеюку... (Гость)
    20.02.2017 14:34:48
    +1 -1

  • Ах бедный обиженный властью владелец заводов!
    Пригрели тупые змеюку... (Гость)
      Ты явно патрионутый на всю голову ватник. У Васи молокозавод работает исправно. Не нравится - езжай в Медгору. Там охренительная молочная продукция. Была. (Гость)
    20.02.2017 15:08:51
    +1 -1
  • Саша, а мы с тобой! (Гость)
    20.02.2017 15:44:04
    +1 -1
  • Помню как вася паленой водочкой с папиной двойки прямо на вокзале торговал.. (Гость)
    20.02.2017 15:47:18
    +1 -1

  • Помню как вася паленой водочкой с папиной двойки прямо на вокзале торговал..
      И чо? Ты же и покупал. Вспомни еще киоски, где спиртягой роялем торговали. Дебильные ватники стали вспоминать дела давно минувших дней. Денег на паленку хватало, а на молоко нет?. бывший мент (Гость)
    20.02.2017 17:25:14
    +1 -1
  • бывший мент

    Денег на паленку хватало, а на молоко нет?. бывший мент

    Ты че борзый такой , бояркой похмелился ? Брысь на парашу ! (Гость)
    20.02.2017 17:33:35
    +1 -1


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