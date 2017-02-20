Попал под колеса

ВИДЕО: Машина сбила трехлетнего мальчика в Петрозаводске

На Варкауса иномарка на зебре даже не попыталась притормозить, когда через дорогу шли люди. В итоге пострадал ребенок.





Авария произошла в минувшее воскресенье днем на перекрестке улицы Мурманская и набережной Варкауса. Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, наехал на трехлетнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате мальчик получил травмы. Его госпитализировали в Городскую детскую больницу, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.





20.02.2017