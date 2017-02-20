ВИДЕО: Машина сбила трехлетнего мальчика в Петрозаводске
На Варкауса иномарка на зебре даже не попыталась притормозить, когда через дорогу шли люди. В итоге пострадал ребенок.
Авария произошла в минувшее воскресенье днем на перекрестке улицы Мурманская и набережной Варкауса. Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, наехал на трехлетнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате мальчик получил травмы. Его госпитализировали в Городскую детскую больницу, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
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