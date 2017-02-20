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20.02.2017

Попал под колеса

ВИДЕО: Машина сбила трехлетнего мальчика в Петрозаводске

На Варкауса иномарка на зебре даже не попыталась притормозить, когда через дорогу шли люди. В итоге пострадал ребенок.

Авария произошла в минувшее воскресенье днем на перекрестке улицы Мурманская и набережной Варкауса. Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, наехал на трехлетнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мальчик получил травмы. Его госпитализировали в Городскую детскую больницу, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.


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  • Кошмар, а как можно было отпустить ребенка по пешеходному переходу - чтобы он шел один впереди всех, это же ПП вообще, люди!!!! (Гость)
    20.02.2017 15:42:16
    +1 -1


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