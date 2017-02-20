С головой в работу

Врио главы Карелии посетил медучреждения Петрозаводска

Артур Парфенчиков побывал в Республиканской больнице имени В. А. Баранова и Республиканском онкологическом диспансере.





Новый руководитель региона активно принялся за работу. В минувшую субботу он посетил два местных медучреждения и ознакомился с организацией работы в них, побеседовал с персоналом.





В Республиканской больнице Артур Парфенчиков побывал в нескольких отделениях, диагностических подразделениях и операционных, в том числе предназначенных для оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В беседе со специалистами затронул темы порядка и условий оказания медицинской помощи пациентам с инсультами и инфарктами, оснащенности учреждения медицинским оборудованием, доступности специализированных, в том числе высокотехнологичных, методов диагностики и лечения.





По словам главного врача Тамази Карапетяна, жители республики могут, не выезжая за пределы Карелии, в Республиканской больнице получить высокотехнологичную медицинскую помощь по кардиохирургии, сосудистой хирургии, гематологии, ревматологии, гастроэнтерологии и эндокринологии. В Региональном сосудистом центре проводится более 700 операций на сердце и сосудах в год. Всего в прошлом году в Республиканской больнице выполнено 13 с половиной тысяч операций. Больница располагает современным оборудованием, развитой телерадиологической сетью, позволяющей проводить видеоселекторные совещания, телеконсультации и клинические разборы с врачами центральных районных больниц, дистанционное повышение квалификации врачей. Одним из важнейших направлений деятельности учреждения является выездная консультативно-диагностическая работа, приближающая специализированную медицинскую помощь к населению районов республики.













В Республиканском онкологическом диспансере Артуру Парфенчикову рассказали о состоянии онкологической помощи жителям Карелии, показали отделение УЗИ, радиотерапевтическое отделение, а также стерилизационное отделение, патологоанатомическую и клинико-диагностическую лаборатории, преобразившиеся после ремонта и оснащенные в соответствии с мировыми стандартами. Заведующая поликлиникой Александра Ястребова познакомила Артура Парфенчикова с работой амбулаторно-поликлинической службы диспансера, организацией записи на прием к специалистам. С главным онкологом Карелии Ольгой Лазаревич он обсудил вопросы раннего выявления онкопатологий, включая проведение диагностических скрининговых исследований, доступности медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, внедрения передовых методик диагностики и лечения. Ежегодно стационарное лечение в диспансере получают более четырех тысяч пациентов, выполняется до двух с половиной тысяч операций.





В обоих учреждениях здравоохранения врачи обратили внимание врио губернатора и на ряд проблем, среди которых – невозможность приобретения медицинской техники стоимостью свыше 100 тысяч рублей за счет средств обязательного медицинского страхования, а также проведения за счет средств ОМС капитальных ремонтов.





Общаясь с журналистами, на вопрос о том, почему на третий день своего пребывания в должности руководителя региона посетил именно учреждения здравоохранения, Артур Парфенчиков ответил, что медицинская помощь, ее доступность и качество волнуют граждан и для него очень важно самому увидеть на месте и проконтролировать, как она организована и осуществляется.





По итогам визита в онкодиспансер Артур Парфенчиков оставил запись в своем аккаунте социальной сети твиттер: «Посетил республиканский онкодиспансер. В том числе лично проверил вопросы записи на прием».





20.02.2017