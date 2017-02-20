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20.02.2017

С головой в работу

Врио главы Карелии посетил медучреждения Петрозаводска

Артур Парфенчиков побывал в Республиканской больнице имени В. А. Баранова и Республиканском онкологическом диспансере.

Новый руководитель региона активно принялся за работу. В минувшую субботу он посетил два местных медучреждения и ознакомился с организацией работы в них, побеседовал с персоналом.

В Республиканской больнице Артур Парфенчиков побывал в нескольких отделениях, диагностических подразделениях и операционных, в том числе предназначенных для оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В беседе со специалистами затронул темы порядка и условий оказания медицинской помощи пациентам с инсультами и инфарктами, оснащенности учреждения медицинским оборудованием, доступности специализированных, в том числе высокотехнологичных, методов диагностики и лечения.

По словам главного врача Тамази Карапетяна, жители республики могут, не выезжая за пределы Карелии, в Республиканской больнице получить высокотехнологичную медицинскую помощь по кардиохирургии, сосудистой хирургии, гематологии, ревматологии, гастроэнтерологии и эндокринологии. В Региональном сосудистом центре проводится более 700 операций на сердце и сосудах в год. Всего в прошлом году в Республиканской больнице выполнено 13 с половиной тысяч операций. Больница располагает современным оборудованием, развитой телерадиологической сетью, позволяющей проводить видеоселекторные совещания, телеконсультации и клинические разборы с врачами центральных районных больниц, дистанционное повышение квалификации врачей. Одним из важнейших направлений деятельности учреждения является выездная консультативно-диагностическая работа, приближающая специализированную медицинскую помощь к населению районов республики.



В Республиканском онкологическом диспансере Артуру Парфенчикову рассказали о состоянии онкологической помощи жителям Карелии, показали отделение УЗИ, радиотерапевтическое отделение, а также стерилизационное отделение, патологоанатомическую и клинико-диагностическую лаборатории, преобразившиеся после ремонта и оснащенные в соответствии с мировыми стандартами. Заведующая поликлиникой Александра Ястребова познакомила Артура Парфенчикова с работой амбулаторно-поликлинической службы диспансера, организацией записи на прием к специалистам. С главным онкологом Карелии Ольгой Лазаревич он обсудил вопросы раннего выявления онкопатологий, включая проведение диагностических скрининговых исследований, доступности медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, внедрения передовых методик диагностики и лечения. Ежегодно стационарное лечение в диспансере получают более четырех тысяч пациентов, выполняется до двух с половиной тысяч операций.

В обоих учреждениях здравоохранения врачи обратили внимание врио губернатора и на ряд проблем, среди которых – невозможность приобретения медицинской техники стоимостью свыше 100 тысяч рублей за счет средств обязательного медицинского страхования, а также проведения за счет средств ОМС капитальных ремонтов.

Общаясь с журналистами, на вопрос о том, почему на третий день своего пребывания в должности руководителя региона посетил именно учреждения здравоохранения, Артур Парфенчиков ответил, что медицинская помощь, ее доступность и качество волнуют граждан и для него очень важно самому увидеть на месте и проконтролировать, как она организована и осуществляется.

По итогам визита в онкодиспансер Артур Парфенчиков оставил запись в своем аккаунте социальной сети твиттер: «Посетил республиканский онкодиспансер. В том числе лично проверил вопросы записи на прием».


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  • Этот тоже начал с пиара. Задолбали кремлевские показушники.. (Гость)
    20.02.2017 10:06:57
    +1 -1
  • Артуру Парфенчикову был прочитан краткий курс позитронной томографии и квантовой физики. (Гость)
    20.02.2017 11:19:14
    +1 -1-1
  • В Республиканском онкологическом диспансере Артуру Парфенчикову рассказали о состоянии онкологической помощи жителям Карелии
    Они мучают этот ремонт там уже столько времени, что два-три новых здания можно построить за это время.
    Что касается самой онкологии - в современном виде её в Раше нет.
    Нормальная практика в Штатах, Европа (Германия) и Израиль.
    Все последние исследования только в Штатах.
    Будущее за индивидуальными лекарствами - или плати (конечно очень недешево) за эффективное лечение...или иди в подобную больничку ;).. HiSeq boy (Гость)
    20.02.2017 12:37:19
    +1 -1
  • HiSeq boy

    Нормальная практика в Штатах, Европа (Германия) и Израиль.

    Понятное дело - где Томографы делают, там и все исследования . Германия в том числе кстати!
    Рашка нюхает крым, как обычно.... (Гость)
    20.02.2017 13:02:07
    +1 -1

  • Понятное дело - где Томографы делают, там и все исследования
    Да что вы, русские, так зациклились на этих томографах.
    В современных методиках это уже второстепенный момент.
    В этой теме нынче рулит BioScience (Molecular Biology, Genomics) + DataScience (BioStatistics) !
     

    Германия в том числе кстати!
    У немцев нет столько денег для подобных R&D-работ.
    Более того, почти весь венчурный капитал в Штатах.
    Конечно, что-то делается в ряде европейских университетов...но все их результаты сходятся в Штатах...да и те учёные затем подтягиваются туда же ;). HiSeq boy (Гость)
    20.02.2017 13:44:54
    +1 -1
  • Проверил очередь?
    Дебилы, сэр! (Гость)
    20.02.2017 13:51:28
    +1 -1


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