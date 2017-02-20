Происшествие на дороге

Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП в Карелии

Машина вылетела в кювет и опрокинулась в Лахденпохском районе.





Авария случилась 19 февраля днем на 213-м километре дороги А-121 "Сортавала". По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, ехал со стороны Санкт-Петербурга. Он не справился с управлением, отчего машина оказалась в кювете и перевернулась.





В результате происшествия ранения получили два пассажира: 51-летняя женщина и 2-месячный ребенок, сообщили в ГИБДД Карелии.





20.02.2017