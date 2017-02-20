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20.02.2017

Происшествие на дороге

Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП в Карелии

Машина вылетела в кювет и опрокинулась в Лахденпохском районе.

Авария случилась 19 февраля днем на 213-м километре дороги А-121 "Сортавала". По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, ехал со стороны Санкт-Петербурга. Он не справился с управлением, отчего машина оказалась в кювете и перевернулась.

В результате происшествия ранения получили два пассажира: 51-летняя женщина и 2-месячный ребенок, сообщили в ГИБДД Карелии.


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  • Дебилу руку уже отрубили? Нет? А вот надо бы. (Гость)
    20.02.2017 14:35:19
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