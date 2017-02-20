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Центр подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи открылся в Петрозаводске

В карельской столице заработал первый в России Центр, где будут готовить добровольцев для XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.





Волонтерское объединение в Петрозаводске организовано на базе Детско-юношеского центра. Здесь займутся подготовкой добровольцев, готовых оказать помощь в проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.





С напутственными словами в честь открытия первого в России подобного Центра выступил временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков.





− Очень почетно, что первым местом по подготовке волонтеров для фестиваля молодежи стала Карелия. Непросто заслужить право быть волонтером, но, наверное, вдвойне сложнее заслужить право учить других. Такое доверие оказывается исключительно профессионалам, показавшим свои способности на этом направлении, − сказал Артур Парфенчиков, получивший в торжественной обстановке личную книжку волонтера.





Будущим волонтерам, которые соберутся в Сочи, врио губернатора написал свои пожелания, тут же запечатанные в специальную капсулу.













Как сообщил приехавший на открытие сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, результаты, которые покажет центр в Петрозаводске, помогут продолжать практику вовлечения общественных организаций в решение подобного рода вопросов наряду с вузами и госучреждениями.





Команда Карельского центра уже ведет активную работу по привлечению добровольцев на фестиваль. В целом от Карелии в Сочи поедут 40 участников и более 70 волонтеров. Работать волонтеры будут по 13 направлениям, среди которых обслуживание мероприятий, обеспечение работы СМИ, медицинское сопровождение, организация питания, лингвистические услуги и другие функции.





После завершения заявочной кампании, Карельский центр приступит к обучению будущих волонтеров. Их команду сформируют к июню.





Стоит отметить, что в адрес Национального подготовительного комитета фестиваля поступило 76 заявок от 47 регионов страны, желающих организовать центры подготовки волонтеров. Карельский центр стал одним из двадцати таких объединений, которые открылись в Москве, Хабаровске, Владивостоке, Казани, Краснодаре, Архангельске и других городах. Готовить к волонтерской работе он будет не только карельских ребят, но и представителей Северо-Запада.





Волонтерами могут стать граждане в возрасте от 18 до 70 лет, их приглашают в Детско-юношеский центр Петрозаводска (пр. А. Невского, 71). Заявки принимаются до 31 марта.





20.02.2017