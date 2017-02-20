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20.02.2017

Упрямая статистика

Доходы жителей Карелии снизились почти на 11%

В то же время в республике увеличились потребительские расходы, сообщает Карелиястат.

В декабре 2016 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 35327,5 рублей и по сравнению с декабрем 2015-го уменьшились на 10,8%. Потребительские расходы составили 21639,5 рублей. Этот показатель вырос на 2,5%.

Реальные денежные доходы населения в декабре 2016 года по сравнению c аналогичным периодом предыдущего года уменьшились на 14,9%, по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 45,6%.


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  • Карелиястат - самя бесполезная контора. Даже бесполезней профсоюза... однозначно (Гость)
    20.02.2017 12:01:52
    +1 2-1
  • То они растут у вас чуть ли не на 30 процентов в месяц, то снижаются. Вы хоть сами понимаете, что несёте?.. Александр (Гость)
    20.02.2017 13:16:14
    +1 -1
  • Александр

    То они растут у вас чуть ли не на 30 процентов в месяц, то снижаются. Вы хоть сами понимаете, что несёте?.. Александр

    Видите ли Александр, вам с точки зрения наблюдателя, сложно понять что делает КарелияСтат в данный момент - сосет или проглатывает !. (Гость)
    20.02.2017 13:22:37
    +1 2-1


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