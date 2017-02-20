Упрямая статистика

Доходы жителей Карелии снизились почти на 11%

В то же время в республике увеличились потребительские расходы, сообщает Карелиястат.





В декабре 2016 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 35327,5 рублей и по сравнению с декабрем 2015-го уменьшились на 10,8%. Потребительские расходы составили 21639,5 рублей. Этот показатель вырос на 2,5%.





Реальные денежные доходы населения в декабре 2016 года по сравнению c аналогичным периодом предыдущего года уменьшились на 14,9%, по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 45,6%.





20.02.2017