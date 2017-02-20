Рабочая поездка

Артур Парфенчиков возглавит делегацию Карелии на инвестиционном форуме в Сочи

Представители республики под руководством врио губернатора примут участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 27-28 февраля.





Российский инвестиционный форум - это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие соберет руководителей федеральных органов исполнительной власти и крупнейших российских компаний, глав субъектов Российской Федерации, ведущих экспертов и лидеров СМИ.





В этом году ключевая тема форума - «Новые проекты для роста». Так, на дискуссионных площадках блок вопросов будет посвящен новой региональной политике и возможностям ее развития. Участники форума обсудят подходы к стимулированию региональной политики, дадут оценку результатам применения проектного подхода к реализации приоритетных проектов, функционирования территорий опережающего социально-экономического развития и инвестиционного климата в регионах.





Еще одной важной темой форума в Сочи станет тематический блок «Реализуя проекты для жизни», который будет посвящен обсуждению проектов, направленных на создание комфортной среды для жизни в регионах, включая развитие образования, здравоохранения, социальной и жилищной инфраструктуры, пространственного развития.





В рамках Российского инвестиционного форума председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам с участием глав субъектов. В работе президиума примет участие и врио руководителя Карелии Артур Парфенчиков. Он также проведет ряд встреч и переговоров с главами федеральных министерств и ведомств. Планируется подписание нескольких соглашений.





20.02.2017