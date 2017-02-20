Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
20.02.2017

Рабочая поездка

Артур Парфенчиков возглавит делегацию Карелии на инвестиционном форуме в Сочи

Представители республики под руководством врио губернатора примут участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 27-28 февраля.

Российский инвестиционный форум - это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие соберет руководителей федеральных органов исполнительной власти и крупнейших российских компаний, глав субъектов Российской Федерации, ведущих экспертов и лидеров СМИ.

В этом году ключевая тема форума - «Новые проекты для роста». Так, на дискуссионных площадках блок вопросов будет посвящен новой региональной политике и возможностям ее развития. Участники форума обсудят подходы к стимулированию региональной политики, дадут оценку результатам применения проектного подхода к реализации приоритетных проектов, функционирования территорий опережающего социально-экономического развития и инвестиционного климата в регионах.

Еще одной важной темой форума в Сочи станет тематический блок «Реализуя проекты для жизни», который будет посвящен обсуждению проектов, направленных на создание комфортной среды для жизни в регионах, включая развитие образования, здравоохранения, социальной и жилищной инфраструктуры, пространственного развития.

В рамках Российского инвестиционного форума председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам с участием глав субъектов. В работе президиума примет участие и врио руководителя Карелии Артур Парфенчиков. Он также проведет ряд встреч и переговоров с главами федеральных министерств и ведомств. Планируется подписание нескольких соглашений.


« Почти 100 человек за неделю попали в больницу с гриппом и ОРВИ в КарелииТрассы «Сортавала» и «Кола» продолжат ремонтировать в Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Чмиля пусть возмет (Гость)
    20.02.2017 15:23:48
    +1 -1
  • С места в карьер взял - развил имитацию бурной деятельности.. Жри, вата (Гость)
    20.02.2017 16:20:06
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]