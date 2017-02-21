Не уйдет от наказания

Сотрудник «РЖД» в Карелии пойдет под суд за вымогательство взятки

Работник Петрозаводской дистанции электроснабжения «Российских железных дорог» стал фигурантом уголовного дела.





По версии следствия, обвиняемый потребовал взятку в сумме более 350 тысяч рублей за согласование проведения работ по прокладке оптоволоконного кабеля по существующим линиям опор электропередач, принадлежащих АО «РЖД», вдоль железнодорожных путей на объектах другого акционерного общества.





Изначально злоумышленник потребовал, чтобы ему передали деньги в сумме 370 тысяч рублей, а при отказе угрожал увеличить сроки согласования и отказаться от работ, но затем снизил сумму взятки. После получения первой части мужчину задержали, рассказали в Следкоме Карелии.





Обвиняемый находится под стражей. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.





21.02.2017