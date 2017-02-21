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21.02.2017

Авария на трассе

Прицеп фуры вынесло на встречку в Карелии

В Олонецком районе в столкновении машин пострадал один человек.

Авария произошла накануне рано утром на 335-м километре трассы "Кола". 46-летний водитель большегруза Volvo с прицепом допустил занос прицепа на встречную полосу движения. После этого фура столкнулась с машиной Škoda.

В ДТП травмы получил 39-летний водитель легковушки, с ушибами его доставили в медучреждение. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства уточняются, сообщили в региональной Госавтоинспекции.


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