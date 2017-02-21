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21.02.2017

Рабочая поездка

Рашид Нургалиев в Надвоицах встретился с предпринимателями

Заместитель Секретаря Совета Безопасности России снова побывал в Карелии в рамках работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики Карелия.

В ходе поездки Рашид Нургалиев в Надвоицах посетил производственные площади ООО «Русский радиатор». Это совместный проект «РУСАЛ» и Элсо-Группа, который поддержал в прошлом году Фонд развития промышленности.

В поселке под председательством Рашида Нургалиева также прошло совещание с представителями бизнеса, федеральных органов власти и руководства региона, посвященное вопросам социально-экономического развития моногорода Надвоицы. Участники встречи обсудили вопросы создания производств резидентами промышленного парка, а также организации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях республики. В ходе обсуждения были рассмотрены проблемы инфраструктурного обеспечения будущих производств и аспекты реализации новых проектов.

Рашид Нургалиев дал высокую оценку работы НАЗ-СУАЛа, отметил хорошие перспективы производства «Русский радиатор» и важность дальнейшего привлечения инвесторов на Территорию опережающего социально-экономического развития «Надвоицы» и в промышленный парк.

- Производство в Надвоицах и в Сегеже – тот барометр чувствительности экономики региона и ее роста, на который мы сегодня должны ориентироваться, - сказал Рашид Нургалиев.
Заместитель премьер-министра правительства РК Юрий Савельев рассказал о ходе работ по привлечению потенциальных резидентов.

- На сегодняшний день разработан и реализуется план мероприятий по продвижению промпарка и ТОСЭР в Надвоицах. Первый этап связан с максимальным информированием потенциальных резидентов. Со многими организациями мы находимся в плотном контакте и ведем работу с конкретными потенциальными резидентами. Кроме того, у нас разработан комплексный пакет поддержки инвесторов. Мы пошли по необычной схеме. Мы подготовили пакетные предложения, которые условно назвали Пакет «Стандартный», Пакет «Агропромышленный», Пакет «Моногород». Инвестор может выбрать пакет поддержки, в соответствии со своим инвестиционным проектом, - сообщил Юрий Савельев.


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  • у них проекты особых экономических зоны провалились в более привлекательных местах.
    тем более ничего не выйдет из этих попыток затащить серьёзный бизнес в глухомань.. Gaylord Focker (Гость)
    21.02.2017 12:18:10
    +1 -1
  • Теперь пакеты придумывают. Клоастеры уже не катят? (Гость)
    21.02.2017 12:41:22
    +1 -1
  • Идиоты!!!!!!!!! (Гость)
    21.02.2017 12:45:12
    +1 1-1
  • Заместитель Секретаря Совета Безопасности России снова побывал в Карелии
    Чё, всё так плохо уже?
    Довели блин Карелию, что уже секретари безопасные к нам ездить начали? (Гость)
    21.02.2017 13:51:03
    +1 1-1

  • секретари безопасные
    какой он секретарь? так, мент на побегушках у путена (Гость)
    21.02.2017 16:56:18
    +1 -1
  • командировочный. Небось кипятильник с собой возит и чай в кружке заваривает. (Гость)
    21.02.2017 17:19:01
    +1 -1


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