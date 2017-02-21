Праздник для всех

Масленичные гуляния пройдут в Петрозаводске

Жителей и гостей города приглашают на празднование Масленицы. Мероприятия пройдут 26 февраля на площади Кирова и в районах города.





Отмечать Масленицу в карельской столице будут в воскресенье. В 12.00 на площади Кирова начнется праздничное народное гуляние. Также в 12.00 на стадионе школы №7 в Соломенном стартует мероприятие «Масленица идет - блин да мед несет!»





В 13.00 в детский городок у ТЦ «Столица» приглашает культурно-досуговый центр на фольклорный праздник «Масленица- честная, да проказница большая». А в 14.00 26 февраля на площадке у школы №19 пройдет народное гуляние «Эх, Маслёна, ты Маслёна - русское веселье».





21.02.2017