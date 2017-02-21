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21.02.2017

Праздник для всех

Масленичные гуляния пройдут в Петрозаводске

Жителей и гостей города приглашают на празднование Масленицы. Мероприятия пройдут 26 февраля на площади Кирова и в районах города.

Отмечать Масленицу в карельской столице будут в воскресенье. В 12.00 на площади Кирова начнется праздничное народное гуляние. Также в 12.00 на стадионе школы №7 в Соломенном стартует мероприятие «Масленица идет - блин да мед несет!»

В 13.00 в детский городок у ТЦ «Столица» приглашает культурно-досуговый центр на фольклорный праздник «Масленица- честная, да проказница большая». А в 14.00 26 февраля на площадке у школы №19 пройдет народное гуляние «Эх, Маслёна, ты Маслёна - русское веселье».


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  • Масленица идет - лопату несет (Гость)
    21.02.2017 12:01:33
    +1 -1

  • Масленица идет - лопату несет

    +100500 за юмор ! (Гость)
    21.02.2017 12:03:14
    +1 -1-1
  • Херня надуманно-натужная эта ваша узкая масленица. дед мороз (Гость)
    21.02.2017 12:44:02
    +1 -1
  • Народишко как был холопами, так ими и остался. Я понимаю, что в стародавние времена людишкам было хоть какое-то развлечение: вприсядку на площади сплясать, чучело сжечь и на столб за лаптями залезть. Да, еще был повод жирных блинов нажраться впрок перед очередной церковной голодовкой под названием пост. Ничего не меняется. Всё та же быдломасса жрет блины с лопаты, залезает на столб и сжигает чучела. Нахрена им театры и библиотеки. Нажраться блинов с водярой и вприсядку сплясать. (Гость)
    21.02.2017 13:11:02
    +1 -1

  • Нажраться блинов с водярой и вприсядку сплясать.

    Так все на ладони ! Крым наш - а половина карелии в деревянные сортиры ходят! Ну не ебанько ли ? (Гость)
    21.02.2017 13:18:50
    +1 -1
  • (Гость)
    21.02.2017 13:21:14
    +1 -1


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