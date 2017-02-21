Продуктовая корзина

Помидоры и картофель подешевели в Карелии

Региональная служба статистики рассказала, как изменились цены в магазинах республики.





За неделю в регионе среди плодоовощной продукции выросла стоимость на репчатый лук и свежие огурцы на 1,6% и 1,0% соответственно. Также на 0,8% подорожали пшеничная, мука хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, на 0,7% – колбаса вареная.





В то же время снизились цены на свежие помидоры на 2,6%, на картофель на 2,0% и на белокочанную свежую капусту на 1,8%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подешевели питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности на 1,0%, баранина, кроме бескостного мяса, – на 0,8%.





Цены на дизельное топливо выросли на 0,2%, на автомобильный бензин марки АИ-92 – на 0,1%.





21.02.2017