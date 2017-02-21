Обсудили планы

Врио главы Карелии встретился с замгендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ

Сегодня в республике работает заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин. На встрече с Артуром Парфенчиковым они поставили перед карельским Минстроем задачи по реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда в 2017 году.





По второму этапу программы в Карелии необходимо расселить 36,53 тысяч квадратных метров, по третьему - 42,62 тысячи квадратных метров. Стороны обсудили механизмы, которые позволят республике выполнить все обязательства в срок, а также вопросы оказания дополнительной финансовой помощи региону со стороны Фонда.





В текущем году на выполнение программы Карелии выделено более 890 миллионов рублей средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и 80 миллионов предусмотрено в республиканском бюджете.





Представители Счетной палаты России, присутствовавшие на встрече, отметили положительную динамику в реализации программы в Карелии по сравнению с прошлыми периодами и заявили что, несмотря на большой объем работы, к 1 сентября 2017 года республика с ним справится.





В течение дня Владимир Талалыкин побывает на ряде строительных площадок, где возводятся дома для переселения граждан из аварийного фонда.





21.02.2017