Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
21.02.2017

Обсудили планы

Врио главы Карелии встретился с замгендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ

Сегодня в республике работает заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин. На встрече с Артуром Парфенчиковым они поставили перед карельским Минстроем задачи по реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда в 2017 году.

По второму этапу программы в Карелии необходимо расселить 36,53 тысяч квадратных метров, по третьему - 42,62 тысячи квадратных метров. Стороны обсудили механизмы, которые позволят республике выполнить все обязательства в срок, а также вопросы оказания дополнительной финансовой помощи региону со стороны Фонда.

В текущем году на выполнение программы Карелии выделено более 890 миллионов рублей средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и 80 миллионов предусмотрено в республиканском бюджете.

Представители Счетной палаты России, присутствовавшие на встрече, отметили положительную динамику в реализации программы в Карелии по сравнению с прошлыми периодами и заявили что, несмотря на большой объем работы, к 1 сентября 2017 года республика с ним справится.

В течение дня Владимир Талалыкин побывает на ряде строительных площадок, где возводятся дома для переселения граждан из аварийного фонда.


« Помидоры и картофель подешевели в КарелииБойцы Нацгвардии России выступят в Петрозаводске в День защитника Отечества »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Положительная динамика. Другие слова есть? (Гость)
    21.02.2017 15:00:39
    +1 -1

  • Положительная динамика. Другие слова есть?
    Ага, есть на жопе шерсть: "Талалыкин побывает на ряде строительных площадок". Талалалалалалыкин (Гость)
    21.02.2017 15:27:02
    +1 -1
  • Талалалалалалыкин

    "Талалыкин побывает на ряде строительных площадок". Талалалалалалыкин (Гость)
      Ну-ка, стройки, станьте в ряд. Это наш фруктовый сад (Гость)
    21.02.2017 16:05:42
    +1 -1
  • Если оставить В.Талалыкина оставить куратором данного вопроса в РК,то к январю 2018 справятся.. (Гость)
    21.02.2017 16:52:54
    +1 -1
  • К 100-летию справятся однозначно (Гость)
    21.02.2017 17:20:23
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]