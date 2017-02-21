Подготовили программу

Бойцы Нацгвардии России выступят в Петрозаводске в День защитника Отечества

В карельской столице 23 февраля пройдет сразу несколько мероприятий. Праздничный день закончится фейерверком.





В Дня защитника Отечества в 11:00 состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориальному комплексу «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем».





Затем 23 февраля в 14:00 на площадке у ТРК «ЛОТОС PLAZA» пройдет массовый праздник. Организаторы подготовили полосу препятствий, полевую кухню с кашей и чаем. Жителей города ждут выступление детей-воспитанников клуба «Братишка» и мастеров гиревого спорта, развлекательные площадки, музыка, песни и танцы. Особой частью программы станут показательные выступления бойцов Национальной гвардии России и выставка техники спецподразделений СОБР и ОМОН.





В 20:00 на Онежской набережной у памятного знака «Пирамида» прогремит праздничный фейерверк, который пройдет во всех городах воинской славы со специальным пиротехническим рисунком. В соответствии с законодательством, города, удостоенные высокого звания «Город воинской славы», должны проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля, 9 мая, а также в День города. Напомним, указ о присвоении Петрозаводску почетного звания президент России подписал 6 апреля 2015 года.





21.02.2017