Поймали с поличным

Рецидивист в Карелии получил условный срок за хранение взрывчатых веществ

50-летний житель Муезерского района после смерти родственника забрал порох, принадлежавший скончавшемуся, и хранил у себя дома.





Установлено, что ранее отбывавший наказание в виде лишения свободы за другие преступления подсудимый в мае 2015 года, не имея лицензии на хранение взрывчатых веществ, после смерти своего родственника присвоил себе порох общей массой более 760 граммов, который перенес в свою квартиру и хранил до августа 2016 года.





Взрывчатые вещества правоохранители изъяли у злоумышленника при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Суд с учетом рецидива преступлений назначил виновному наказание в виде одного года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год 10 месяцев и со штрафом в размере 10 тысяч рублей, рассказали в региональной прокуратуре.





21.02.2017