Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
22.02.2017

Заказ выполнен

Судостроительный завод спустил на воду катера с ледовым усилением в Петрозаводске

Поздравить коллектив предприятия с этим событием приехал временно исполняющий обязанности главы Карелии.

Накануне на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду рабочего катера с ледовым усилением «Евгений Васильев». Судно назвали в честь организатора работы водного транспорта в республике, который за свои труды был награжден орденами и медалями. В годы его руководства Беломорско-Онежским пароходством в столице Карелии создали производственные мощности, на которых сейчас возобновлено строительство судов. Так получилось, что торжественное событие стало вместе с тем очень личным для временно исполняющего обязанности губернатора.

− Сегодня я после долгого перерыва приехал в тот район, где проходило мое школьное детство, где я вырос. Мой отец Олег Антонович Парфенчиков всю жизнь проработал в Беломорско-Онежском пароходстве. Он был помощником Евгения Олеговича. С этой фамилией я рос, хорошо ее помню, − сказал Артур Парфенчиков.

Спуск нового судна на воду, по словам временно исполняющего обязанности главы республики, должен стать очередным шагом к возрождению славы Петрозаводска как «порта пяти морей».
«Евгений Васильев» − уже четвертое судно в линейке ледовых катеров, построенных после возобновления деятельности завода. Сейчас петрозаводская верфь выполняет заказы крупнейшего федерального предприятия «Росморпорт» на строительство еще двух рабочих катеров и трех грунтоотвозных шаланд, ведет различные ремонтные работы.

Заместитель главного директора ФГУП «Росморпорт» Сергей Куров сообщил, что сотрудничество с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом продолжится.

− Сегодня, проходя по цехам этого замечательного завода, я вновь увидел то, что радует сердце любого гражданина Российской Федерации. Там, где работают молодые люди, – там основа нашей страны. Мы ожидаем от завода строительства следующих заказов. Нам необходимо обновление нашего флота.

Для спуска судна на воду, по традиции, выбирают крестную мать. Матерью ледового катера удостоилась стать сотрудник Министерства экономического развития и промышленности республики Ирина Шабалина, которая и разбила бутылку шампанского о борт судна.

Катер длиной 22 метра и шириной шесть метров будет трудиться на Волго-Каспийском морском судоходном канале, но перед этим ему еще предстоят ходовые и швартовые испытания, переход к постоянному месту эксплуатации.


« Трое аферистов обманом отобрали квартиру у 77-летнего преподавателя музыки в ПетрозаводскеПенсионерка попала под машину в столице Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Событие вселенского масштаба (Гость)
    22.02.2017 10:31:26
    +1 -1

  • Сегодня, проходя по цехам этого замечательного завода, я вновь увидел то, что радует сердце любого гражданина Российской Федерации
    Врёт, как сивый мерин. Меня это ниипётт.. Любой гражданин РФ (Гость)
    22.02.2017 10:33:13
    +1 -1
  • Американцы 10000 тысячные посудины за два месяца во время войны делали, а вы это гавно целый год лепили. На заводе 50 управленцев и пять работяг. Экономика парашки впереди всей планеты епта! (Гость)
    22.02.2017 10:51:07
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]