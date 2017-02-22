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Судостроительный завод спустил на воду катера с ледовым усилением в Петрозаводске

Поздравить коллектив предприятия с этим событием приехал временно исполняющий обязанности главы Карелии.





Накануне на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду рабочего катера с ледовым усилением «Евгений Васильев». Судно назвали в честь организатора работы водного транспорта в республике, который за свои труды был награжден орденами и медалями. В годы его руководства Беломорско-Онежским пароходством в столице Карелии создали производственные мощности, на которых сейчас возобновлено строительство судов. Так получилось, что торжественное событие стало вместе с тем очень личным для временно исполняющего обязанности губернатора.





− Сегодня я после долгого перерыва приехал в тот район, где проходило мое школьное детство, где я вырос. Мой отец Олег Антонович Парфенчиков всю жизнь проработал в Беломорско-Онежском пароходстве. Он был помощником Евгения Олеговича. С этой фамилией я рос, хорошо ее помню, − сказал Артур Парфенчиков.





Спуск нового судна на воду, по словам временно исполняющего обязанности главы республики, должен стать очередным шагом к возрождению славы Петрозаводска как «порта пяти морей».

«Евгений Васильев» − уже четвертое судно в линейке ледовых катеров, построенных после возобновления деятельности завода. Сейчас петрозаводская верфь выполняет заказы крупнейшего федерального предприятия «Росморпорт» на строительство еще двух рабочих катеров и трех грунтоотвозных шаланд, ведет различные ремонтные работы.





Заместитель главного директора ФГУП «Росморпорт» Сергей Куров сообщил, что сотрудничество с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом продолжится.





− Сегодня, проходя по цехам этого замечательного завода, я вновь увидел то, что радует сердце любого гражданина Российской Федерации. Там, где работают молодые люди, – там основа нашей страны. Мы ожидаем от завода строительства следующих заказов. Нам необходимо обновление нашего флота.





Для спуска судна на воду, по традиции, выбирают крестную мать. Матерью ледового катера удостоилась стать сотрудник Министерства экономического развития и промышленности республики Ирина Шабалина, которая и разбила бутылку шампанского о борт судна.





Катер длиной 22 метра и шириной шесть метров будет трудиться на Волго-Каспийском морском судоходном канале, но перед этим ему еще предстоят ходовые и швартовые испытания, переход к постоянному месту эксплуатации.





22.02.2017