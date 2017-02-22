Авария в городе

Пенсионерка попала под машину в столице Карелии

Пожилая местная жительница нарушила правила и угодила под колеса легковушки.





Авария произошла в минувший вторник днем на улице Пушкинской в районе дома №11. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, наехал на пешехода – 72-летнюю женщину. В момент ДТП пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте и в зоне видимости пешеходного перехода.





В результате происшествия пожилая жительница Петрозаводска получила травму, потерпевшую госпитализировали в лечебное учреждение, сообщили в ГИБДД Карелии.





22.02.2017