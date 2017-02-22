Не ушла от правосудия

Бухгалтер районной больницы в Карелии пойдет под суд за взятку

Главный бухгалтер Калевальской центральной районной больницы взяла более 100 тысяч рублей за помощь поставщикам медицинских товаров. Теперь она стала фигурантом уголовного дела.





По версии следствия, с 2013 по 2016 год обвиняемая получила взятку от представителя организаций, работающих в сфере поставки товаров медицинского назначения и расходных материалов, сообщили в Следкоме Карелии. Деньги в сумме 110 тысяч рублей злоумышленнице передали за обеспечение беспрепятственной оплаты по заключенным контрактам и договорам, а также в виде благодарности.





В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. После его вручения обвиняемой материалы направят в суд для рассмотрения по существу.





22.02.2017