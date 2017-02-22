Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
22.02.2017

Не ушла от правосудия

Бухгалтер районной больницы в Карелии пойдет под суд за взятку

Главный бухгалтер Калевальской центральной районной больницы взяла более 100 тысяч рублей за помощь поставщикам медицинских товаров. Теперь она стала фигурантом уголовного дела.

По версии следствия, с 2013 по 2016 год обвиняемая получила взятку от представителя организаций, работающих в сфере поставки товаров медицинского назначения и расходных материалов, сообщили в Следкоме Карелии. Деньги в сумме 110 тысяч рублей злоумышленнице передали за обеспечение беспрепятственной оплаты по заключенным контрактам и договорам, а также в виде благодарности.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. После его вручения обвиняемой материалы направят в суд для рассмотрения по существу.


« Пенсионерка попала под машину в столице КарелииКарелия дополнительно получит на расселение аварийного фонда свыше 700 миллионов »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Я не виноват!.. Вова Путен (Гость)
    22.02.2017 11:57:19
    +1 -1
  • Вот лошара. Не умеешь - не бери... сердюков (Гость)
    22.02.2017 12:24:52
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]