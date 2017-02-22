План должны выполнить

Карелия дополнительно получит на расселение аварийного фонда свыше 700 миллионов

Федеральный центр перечислит республике очередную крупную сумму на улучшение жилищных условий населения региона. При этом от Карелии требуют выполнить все обязательства в срок.





Региональная программа переселения граждан из аварийного жилья должна быть завершена к 1 сентября 2017 года. Фонд содействия реформированию ЖКХ окажет Карелии финансовую поддержку, чтобы выполнить в срок все обязательства.





- Я с уверенностью могу сказать, что свыше 700 миллионов рублей республика получит. Сейчас документ проходит согласование. Финансовую сторону обеспечим, - заявил заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин, который находился 21 февраля с рабочей поездкой в Карелии.





По его словам, главное на сегодняшний день – сохранить в регионе динамику по объемам ввода жилья в рамках программы, которая сложилась в 2016 году. Перед компаниями-заказчиками и подрядчиками поставлена задача выполнить строительные работы на объектах строго по графику. Как отметил Владимир Талалыкин, повышение интенсивности работ и обеспечение ответственности со стороны заказчиков и подрядчиков – залог успешной реализации программы.





Врио главы Карелии заявил, что в республике разработают понедельный план ввода в эксплуатацию каждого строящегося дома для переселения граждан из аварийного жилья.





- Перед карельским Минстроем также поставлена задача в ближайшую неделю проработать со строительными компаниями вопрос приобретения жилья для граждан в рамках программы. Кроме того, будет ужесточен контроль за регистрационными процедурами, учетом жителей, которые должны получить новое жилье, - сообщил Артур Парфенчиков.





Особо он обратил внимание на качество строительства домов. Контроль за ним в республике усилится - формально относиться к работам не будет позволено никому.





- Качество жилья имеет первостепенное значение. Организации-застройщики предупреждены. Мы намерены привлекать жителей к приему своих квартир, и все их замечания будут учитываться, - подчеркнул руководитель региона. - Любые действия, которые будут нарушать права граждан, могут вылиться в материалы о возбуждении уголовного дела.





22.02.2017