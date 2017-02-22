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22.02.2017

Без неожиданностей

Врио главы Карелии провел первые кадровые назначения

Артур Парфенчиков подписал ряд указов и распоряжений по назначению председателей государственных комитетов и руководителей других органов исполнительной власти республики.

Указами главы региона Владимир Гробов назначен начальником Управления по обеспечению деятельности мировых судей, Юлия Алипова - председателем Госкомитета по охране объектов культурного наследия, Ирина Кузнецова - начальником Управления ветеринарии, Артур Мяки - исполняющим обязанности председателя Госкомитета по ценам и тарифам, Александр Темнышев - исполняющим обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции Карелии.

Напомним, что ранее эти руководители в соответствии с законодательством были освобождены от замещаемых должностей, так как срок их работы ограничивался сроком полномочий предыдущего руководителя региона.

Также Артур Парфенчиков возложил исполнение обязанностей председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом и организации закупок на первого заместителя руководителя госкомитета Сергея Максимова. Пресс-секретарем главы Карелии осталась Марина Кабатюк.

На своих должностях продолжают работу заместители губернатора и руководители органов исполнительной власти республики, входящие в состав правительства.

Артур Парфенчиков продолжит формирование своей управленческой команды. При вступлении в должность он заявил, что будет стремиться сохранить кадровый потенциал правительства, а изменения станут носить эволюционный характер.


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  • Буря в стакане воды... Karjala (Гость)
    22.02.2017 12:41:32
    +1 -1
  • а изменения станут носить эволюционный характер.

    тоже мне бля... карельский Дарвин из куркиек ! (Гость)
    22.02.2017 12:47:27
    +1 -1

  • карельский Дарвин из куркиек
    Ja,Ja! Nat. Докинз (Гость)
    22.02.2017 12:56:56
    +1 -1
  • Докинз

    Ja,Ja! Nat
    (Гость)
    22.02.2017 13:15:47
    +1 -1

  • А откуда взяться такому , небывалому с точки зрения эволюции всплеску развития передней лобной доли !
    С точки зрения Савельева лобные доли появились у женщин с целью делиться пищей с детёнышами и соплеменниками. От баб они передались мужикам, а те долго тормозили, а потом этими лобными долями открыли математику и прочие физики... Эволюция (Гость)
    22.02.2017 13:37:40
    +1 -1
  • Шедеврально коллега ! Предлогаю назвать сие открытие Kurkiekki Phenomena!. (Гость)
    22.02.2017 13:43:11
    +1 -1

  • Шедеврально коллега ! Предлогаю назвать сие открытие Kurkiekki Phenomena!
    Куркиёкки - Петрозаводск - Москва - Петрозаводск... следующая станция - Куркиёкки... Социальный лифт Парфьончикова (Гость)
    22.02.2017 13:56:40
    +1 -1
  • Куркиекин. Человек чиновникус... дарвин (Гость)
    22.02.2017 14:43:55
    +1 -1
  • дарвин

    Куркиекин. Человек чиновникус... дарвин

    Вы хотели сказать - Гомосек разумный ? (Гость)
    22.02.2017 15:35:47
    +1 -1


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