Без неожиданностей

Врио главы Карелии провел первые кадровые назначения

Артур Парфенчиков подписал ряд указов и распоряжений по назначению председателей государственных комитетов и руководителей других органов исполнительной власти республики.





Указами главы региона Владимир Гробов назначен начальником Управления по обеспечению деятельности мировых судей, Юлия Алипова - председателем Госкомитета по охране объектов культурного наследия, Ирина Кузнецова - начальником Управления ветеринарии, Артур Мяки - исполняющим обязанности председателя Госкомитета по ценам и тарифам, Александр Темнышев - исполняющим обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции Карелии.





Напомним, что ранее эти руководители в соответствии с законодательством были освобождены от замещаемых должностей, так как срок их работы ограничивался сроком полномочий предыдущего руководителя региона.





Также Артур Парфенчиков возложил исполнение обязанностей председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом и организации закупок на первого заместителя руководителя госкомитета Сергея Максимова. Пресс-секретарем главы Карелии осталась Марина Кабатюк.





На своих должностях продолжают работу заместители губернатора и руководители органов исполнительной власти республики, входящие в состав правительства.





Артур Парфенчиков продолжит формирование своей управленческой команды. При вступлении в должность он заявил, что будет стремиться сохранить кадровый потенциал правительства, а изменения станут носить эволюционный характер.





22.02.2017