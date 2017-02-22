Далеко идущие планы

Моногорода Карелии разработают программы развития

Власти республики хотят снизить зависимость моногородов от находящихся в них предприятий.





В этом году для всех моногородов предстоит разработать программы развития, включающие меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды, развитию человеческого капитала. Ключевая задача программы – снизить зависимость моногородов от работы градообразующих предприятий. Проект предусматривает создание территорий опережающего социально-экономического развития, реализацию инвестпроектов, в том числе с участием Фонда развития моногородов, постройку и реконструкцию инфраструктурных объектов, новые формы поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах.





Линейный менеджер НО «Фонд развития моногородов» Оксана Лежнева рассказала в правительстве о приоритетной программе «Комплексное развитие моногородов», ее возможностях и инструментах поддержки. Участники заседания Совета по развитию монопрофильных муниципальных образований обсудили тему целевых показателей создания рабочих мест для каждого моногорода, не связанных с основной деятельностью градообразующего предприятия и обеспечения ресурсами, для достижения целевых показателей.





Заместитель премьер-министра правительства Юрий Савельев рассказал о разработке плана мероприятий по реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в республике. Также он предложил Фонду развития моногородов проработать вопрос создания мер для альтернативных производств на базе градообразующих предприятий моногородов.





22.02.2017