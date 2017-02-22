Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
22.02.2017

Патриотическое воспитание

Парк военной техники хотят создать в Петрозаводске

Историко-патриотический парковый комплекс собираются разместить вдоль Лососинки, параллельно улице Сыктывкарской.

Парк должен появиться на Древлянке около ТРЦ «Лотос PLAZA». Об этом говорилось на заседании Комиссии по культурно-историческому наследию.

- Проект должен объединить два важных направления – патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Рядом с веревочным парком на благоустроенной территории, прилегающей к памятному знаку воинам-защитникам Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны, мы предлагаем разместить несколько зон, на которых расположится военная техника. Финансирование благоустройства территории и дальнейшее содержание парка мы намерены вести не за счет городского бюджета, - представила концепцию проекта управляющий ТРК «Лотос PLAZA» Юлия Матросова.

О договоренности с Министерством обороны России рассказал военный комиссар республики Андрей Артемьев.

- В рамках проекта нам предоставят военную технику, как семидесятых годов прошлого века, так и прошедшую сквозь горнило сражений Великой Отечественной войны, с отметками вражеских снарядов. Среди единиц спецтехники будет даже военный самолет. Территория возле торгового центра станет местом дислокации выставки, в дальнейшем ее объекты могут быть вывезены для показа в другие районы, - сказал Артемьев.

Заместитель главы Петрозаводска - председатель комитета социального развития Римма Ермоленко отметила, что военно-патриотические игры, такие как Зарница или Большая георгиевская игра, традиционно проводятся в городе и всегда имеют успех у молодежи. Также Римма Ермоленко добавила, что в настоящее время разрабатывается проект муниципальной программы по патриотическому воспитанию молодежи, который будет представлен в мае.

- Этот парк военной техники может стать уникальной средой для военно-патриотического воспитания не только мальчишек Петрозаводска, но и всей республики, более того, для администрации важно все, что касается сохранения исторической памяти, - резюмировала выступления по проекту Римма Ермоленко.


« Блины, горячий чай и карусели организуют в Петрозаводске на МасленицуВнешнеторговый оборот Карелии увеличился на 4% »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • конечно Раша будет всегда в заднице - ведь столько народу занимается непроизводительной ерундой :). пойка (Гость)
    22.02.2017 14:28:02
    +1 -1
  • Пару ржавых мотоциклетов поставят? Не смешите. Вот В Перми музей такой техники, так это музей. (Гость)
    22.02.2017 14:39:26
    +1 -1
  • У как хорошо ! Говорят и ремонт Авроры скоро закончат ! Надо до конца 17-го года все успеть !. Матрос (Гость)
    22.02.2017 15:33:45
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]