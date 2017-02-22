Патриотическое воспитание

Парк военной техники хотят создать в Петрозаводске

Историко-патриотический парковый комплекс собираются разместить вдоль Лососинки, параллельно улице Сыктывкарской.





Парк должен появиться на Древлянке около ТРЦ «Лотос PLAZA». Об этом говорилось на заседании Комиссии по культурно-историческому наследию.





- Проект должен объединить два важных направления – патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Рядом с веревочным парком на благоустроенной территории, прилегающей к памятному знаку воинам-защитникам Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны, мы предлагаем разместить несколько зон, на которых расположится военная техника. Финансирование благоустройства территории и дальнейшее содержание парка мы намерены вести не за счет городского бюджета, - представила концепцию проекта управляющий ТРК «Лотос PLAZA» Юлия Матросова.





О договоренности с Министерством обороны России рассказал военный комиссар республики Андрей Артемьев.





- В рамках проекта нам предоставят военную технику, как семидесятых годов прошлого века, так и прошедшую сквозь горнило сражений Великой Отечественной войны, с отметками вражеских снарядов. Среди единиц спецтехники будет даже военный самолет. Территория возле торгового центра станет местом дислокации выставки, в дальнейшем ее объекты могут быть вывезены для показа в другие районы, - сказал Артемьев.





Заместитель главы Петрозаводска - председатель комитета социального развития Римма Ермоленко отметила, что военно-патриотические игры, такие как Зарница или Большая георгиевская игра, традиционно проводятся в городе и всегда имеют успех у молодежи. Также Римма Ермоленко добавила, что в настоящее время разрабатывается проект муниципальной программы по патриотическому воспитанию молодежи, который будет представлен в мае.





- Этот парк военной техники может стать уникальной средой для военно-патриотического воспитания не только мальчишек Петрозаводска, но и всей республики, более того, для администрации важно все, что касается сохранения исторической памяти, - резюмировала выступления по проекту Римма Ермоленко.





22.02.2017