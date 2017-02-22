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22.02.2017

Вакансии найти можно

Медсестер, воспитателей детсадов и слесарей не хватает в Петрозаводске

Утверждать, что кризис на рынке труда Петрозаводска закончился, пока еще нет оснований. В январе 2017 года число граждан, обратившихся в службу занятости, на 2,7% превысило показатели предыдущего периода и составило 594 человека. Причина проста: российские работодатели часто сокращают сотрудников под Новый год, а те начинают искать новое место лишь после январских праздников.

Предложения работодателей

Известный портал по трудоустройству Jobsora сообщает о более чем 1500 открытых вакансий в Петрозаводске в феврале текущего года. Уровень средней заработной платы по городу приближается к 25000 рублей, что более чем на 15% выше, чем годом ранее.

В городе массово не хватает медицинских сестер, продавцов-кассиров, слесарей-ремонтников, уборщиков, воспитателей детских дошкольных учреждений, сотрудников охраны. Посмотреть, какие вакансии открыты в Петрозаводске на данный момент, можно здесь: http://ru.jobsora.com/petrozavodsk.

Набор торгового персонала постоянно ведет сетевой ритейлер «Магнит», обновляет штат сотрудников «Почта России», набирают продавцов и администраторов торговые сети «РМР-Сток», «Леруа Мерлен» и «Лента». Строительная компания нефтегазового и электроэнергетического комплекса «Велесстрой» ищет высококвалифицированный персонал: инженеров по радиационной безопасности, дефектоскопистов, инженеров ПТО, техдокументации, ресурсного планирования.

Профессии с высокой оплатой

Уровень оплаты труда в 50-60 тысяч рублей достижим для опытных водителей-экспедиторов, операторов станков с ЧПУ, токарей, программистов и сотрудников сферы недвижимости. В кризис неплохой доход демонстрируют риелторы, квалифицированные рабочие на крупных производствах, строители, топ-менеджеры компаний. Однако говорить о массовом восстановлении рынка труда в Петрозаводске после кризисных потрясений еще рано.


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    22.02.2017 15:23:42
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