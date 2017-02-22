Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
22.02.2017

Забота о героях

В Карелии одиноким инвалидам и ветеранам ВОВ соцуслуги на дому обеспечат бесплатно

Временно исполняющий обязанности главы региона подписал постановление о дополнительных категориях граждан, имеющих право на бесплатные социальные услуги на дому.

Теперь, помимо несовершеннолетних детей и лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, услуги на дому будут предоставляться бесплатно одиноко проживающим за пределами городов участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.


« Артур Парфенчиков познакомился с проектом строительства Белопорожских ГЭС

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Да пофиг на путенский электорат. Нормальные депутаты за границей лечатся. Надоели уже эти нищеброды.. кобздон (Гость)
    22.02.2017 19:09:05
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]