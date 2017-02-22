Забота о героях

В Карелии одиноким инвалидам и ветеранам ВОВ соцуслуги на дому обеспечат бесплатно

Временно исполняющий обязанности главы региона подписал постановление о дополнительных категориях граждан, имеющих право на бесплатные социальные услуги на дому.





Теперь, помимо несовершеннолетних детей и лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, услуги на дому будут предоставляться бесплатно одиноко проживающим за пределами городов участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.





22.02.2017