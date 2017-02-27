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27.02.2017

Помощь из центра

Более миллиона рублей получит Карелия на поддержку библиотек и школ искусств

Правительство региона и Министерство культуры РФ подписали соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на поддержку культуры в размере одного миллиона 330 тысяч рублей.

Средства в объеме 650 тысяч предусмотрены на поддержку лучших муниципальных учреждений культуры и лучших муниципальных работников отрасли, которые определены Министерством культуры республики на конкурсной основе.

В 2017 году также поддержку получат «Этнокультурный центр «КИЕЛЕН КИРЬЮ» (Эссойльское сельское поселение), Сосновецкая модельная сельская библиотека – Центр экологической культуры (Беломорский район), Кубовская сельская библиотека (Пудожский район) и Куркиекский краеведческий центр (Лахденпохский район), Эссойльское структурное подразделение Национальной школы искусств Пряжинского района. Денежное поощрение выдадут и лучшим работникам культуры Лоухского, Суоярвского и Пудожского муниципального районов.

Кроме того, в рамках подписанного соглашения восемь муниципальных библиотек получат финансирование на подключение к сети Интернет. На эти цели предусмотрены средства в объеме 501 тысячи рублей. Также в три района направят деньги на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 179 тысяч рублей.

Софинансирование всех мероприятий, предусмотренных соглашением, из бюджета республики составило более 100 тысяч рублей.


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