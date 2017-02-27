Нужны исправления

Проект строительства Соломенского моста в Петрозаводске придется корректировать

В созданном два года назад проекте на возведение путепровода подрядчик не учел укрепление берега.





Мэрия города объявила электронный аукцион на выполнение работ по корректировке технической и рабочей документации для строительства моста в Соломенном.





Проект был подготовлен силами Инженерного центра судостроения еще в 2015 году. А в 2016-м прошел аукцион на выполнение работ по строительству объекта. Однако заявок на участие в конкурсе не поступило.





- Анализ проектного решения показал, что в документации не учтен ряд факторов, без проработки которых фактическая реализация данного проекта не представляется возможной. Речь идет об укреплении берега и сопряжении наплавного моста с береговой частью. Также проектом были оставлены без изменений существующие конструкции, соединяющие понтоны между собой, которые создают сложные условия эксплуатации. Таким образом, требуется корректировка проектных решений 2015 года, - рассказали в мэрии.





Скорректированный проект позволит разработать необходимую документацию для строительства более надежного и укрепленного моста и к окончанию навигации 2017 года ввести в эксплуатацию новый Соломенский путепровод. Начальная (максимальная) цена контракта составляет три миллиона пятьдесят тысяч рублей.





Все работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации строительства моста, ведутся под контролем карельской транспортной прокуратуры.





27.02.2017