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27.02.2017

Нужны исправления

Проект строительства Соломенского моста в Петрозаводске придется корректировать

В созданном два года назад проекте на возведение путепровода подрядчик не учел укрепление берега.

Мэрия города объявила электронный аукцион на выполнение работ по корректировке технической и рабочей документации для строительства моста в Соломенном.

Проект был подготовлен силами Инженерного центра судостроения еще в 2015 году. А в 2016-м прошел аукцион на выполнение работ по строительству объекта. Однако заявок на участие в конкурсе не поступило.

- Анализ проектного решения показал, что в документации не учтен ряд факторов, без проработки которых фактическая реализация данного проекта не представляется возможной. Речь идет об укреплении берега и сопряжении наплавного моста с береговой частью. Также проектом были оставлены без изменений существующие конструкции, соединяющие понтоны между собой, которые создают сложные условия эксплуатации. Таким образом, требуется корректировка проектных решений 2015 года, - рассказали в мэрии.

Скорректированный проект позволит разработать необходимую документацию для строительства более надежного и укрепленного моста и к окончанию навигации 2017 года ввести в эксплуатацию новый Соломенский путепровод. Начальная (максимальная) цена контракта составляет три миллиона пятьдесят тысяч рублей.

Все работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации строительства моста, ведутся под контролем карельской транспортной прокуратуры.


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  • Глубоко пофиг на этот мост. В те места не ездю.. жилец из центра (Гость)
    27.02.2017 09:50:09
    +1 -1
  • И никто, ни в чём не виноват.
    Вот поэтому в стране ЖОПА ! (Гость)
    27.02.2017 11:21:10
    +1 1-1

  • И никто, ни в чём не виноват.
    Мы ни в чём, ни в чём - не виноватые!. кокаинум (Гость)
    27.02.2017 11:59:43
    +1 -1
  • 2 моста военных для танков - получается двустороннее движение и проблема решится - не изобретайте велосипед (Гость)
    27.02.2017 16:47:29
    +1 -1

  • 2 моста военных для танков - получается двустороннее движение и проблема решится - не изобретайте велосипед

    все на даунбасе и в сирии , а вы тут держитесь ! (Гость)
    27.02.2017 17:12:22
    +1 -1
  • Мост должен быть  стратегическим объектом.Он и танки должен выдержать. (Гость)
    27.02.2017 18:33:21
    +1 -1
  • 27 февраля (12 марта) 1917 года старший унтер-офицер учебной команды запасного взвода лейб-гвардии Волынского полка Тимофей Кирпичников начал вооруженное восстание, что привело к свержению царя. (Гость)
    27.02.2017 19:16:20
    +1 -1
  • Кирпичников пользовался авторитетом в учебной команде, так как был фронтовиком. Он подговорил сослуживцев не стрелять в народ, не подавлять протесты, а затем убил своего начальника штабс-капитана Лашкевича и вскрыл оружейку.
     
    Вооруженные солдаты, которым терять уже было нечего, пошли поднимать соседние полки, выведя на улицы тысячи вооруженных людей. В какой-то момент Кирпичников перестал контролировать ситуацию, она развивалась слишком стремительно - и в итоге привела к отречению царя.
     
    В апреле 1917 года обласканный и награжденный Временным правительством Кирпичников организовывал солдатские демонстрации в поддержкку этого правительства, на которое к тому времени все уже плевались. В результате потерял свой авторитет.
     
    В октябре 1917 года пытался поднять восстание против большевиков, но план сорвался. За ним не пошли.
     
    Бежал из Питера на Дон, где встретил полковника Кутепова, который тут же расстрелял его за участие в Февральской революции.
     
    (Гость)
    27.02.2017 19:18:04
    +1 -1


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