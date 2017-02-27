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27.02.2017

Несчастный случай

Житель Карелии по неосторожности застрелил приятеля на охоте

В республике местный житель, который на охоте перепутал товарища с медведем, пойдет под суд.

По версии следствия, 12 октября 2016 года обвиняемый принимал участие в групповой охоте на медведя в Медвежьегорском районе. Передвигаясь по лесу в поисках зверя, 59-летний мужчина, не дождавшись явного появления животного, произвел выстрел из принадлежащего ему охотничьего карабина по неясно видимой цели. В результате обвиняемый выстрелил в одного из участников охоты, который скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.


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  • Я виноватая.... водка (Гость)
    27.02.2017 13:27:03
    +1 -1
  • Глубоко пофиг на обоих. (Гость)
    27.02.2017 17:35:38
    +1 -1
  • А застреленный, в прошлом так же по случайности на охоте ранил товарища.. Не математик (Гость)
    27.02.2017 23:12:48
    +1 -1


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