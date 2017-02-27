Несчастный случай

Житель Карелии по неосторожности застрелил приятеля на охоте

В республике местный житель, который на охоте перепутал товарища с медведем, пойдет под суд.





По версии следствия, 12 октября 2016 года обвиняемый принимал участие в групповой охоте на медведя в Медвежьегорском районе. Передвигаясь по лесу в поисках зверя, 59-летний мужчина, не дождавшись явного появления животного, произвел выстрел из принадлежащего ему охотничьего карабина по неясно видимой цели. В результате обвиняемый выстрелил в одного из участников охоты, который скончался на месте происшествия.





В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.





27.02.2017