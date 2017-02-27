Важные вопросы

Врио главы Карелии встретился с министром транспорта России

Артур Парфенчиков и Максим Соколов обсудили финансирование дорожной отрасли республики.





Карельская делегация во главе с врио губернатора сегодня находится на российском инвестиционном форуме в Сочи. В рамках мероприятия Артур Парфенчиков встретился с руководителем Министерства транспорта РФ.





В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия республики и федерального ведомства. В частности, речь шла об обеспечении финансирования объектов дорожной отрасли в рамках Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». По словам Артура Парфенчикова, ряд стратегически важных для республики дорожных объектов, которые значатся в программе, на данный момент не имеют подтвержденного финансирования. В качестве примера руководитель региона привел дорогу Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница.





- В 2016 году за счет средств иных межбюджетных трансфертов удалось начать работы по реконструкции участка автодороги 35 – 44 километр. В этом году чрезвычайно важно продолжить эти работы, - рассказал Артур Парфенчиков.





Еще одной темой обсуждения стал вопрос реконструкции пункта пропуска «Вяртсиля» на российско-финляндской границе. Проект также включен в ФЦП. В настоящий момент речь идет о его соответствии международному статусу и о модернизации железнодорожной инфраструктуры. Как рассказал Артур Парфенчиков, АО «Федеральная пассажирская компания» выразила заинтересованность в возобновлении международных пассажирских перевозок через пограничный переход.





По итогам встречи принято решение продолжить обсуждение поднятых вопросов в рамках подготовки к очередному заседанию Государственной комиссии по 100-летию образования республики. Напомним, что заседание Госкомиссии запланировано на конец апреля и соcтоится в Москве.





27.02.2017