Взяли под контроль

Траурный зал на Кирова в Петрозаводске снова заработал

Благодаря вмешательству прокуратуры МУП «Мемориал» пришлось открыть траурный зал в БСМП.





Жители карельской столицы обратились в надзорное ведомство с просьбой проверить законность закрытия траурного зала, располагающегося в здании патологоанатомического отделения ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи».





Установлено, что помещением находится в ведении муниципального специализированного предприятия по вопросам похоронного дела «Мемориал». В соответствии с федеральным законодательством организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения относится к вопросам местного значения городского округа.





Согласно Уставу указанного МУПа, основными целями его работы является обеспечение населения Петрозаводска всесторонними услугами в сфере похоронного дела, содержание и эксплуатация общественных городских кладбищ, заключение договоров по организации похорон.





Вместе с тем, на момент проверки фактически работа «Мемориала» в данном направлении не осуществлялась, траурный зал на Кирова, д.40А не функционировал. При этом предприятие закрыло траурный зал, не имея на то правовых оснований и без согласия собственника, рассказали в прокуратуре Карелии.





Как отметили в ведомстве, администрация города не контролирует деятельность МУП «Мемориал», таким образом нарушая права граждан. Поэтому в результате проверки прокуратура города внесла главе Петрозаводского городского округа представление об устранении нарушений закона. В итоге траурный зал на Кирова заработал снова.





28.02.2017