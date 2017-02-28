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28.02.2017

Взяли под контроль

Траурный зал на Кирова в Петрозаводске снова заработал

Благодаря вмешательству прокуратуры МУП «Мемориал» пришлось открыть траурный зал в БСМП.

Жители карельской столицы обратились в надзорное ведомство с просьбой проверить законность закрытия траурного зала, располагающегося в здании патологоанатомического отделения ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи».

Установлено, что помещением находится в ведении муниципального специализированного предприятия по вопросам похоронного дела «Мемориал». В соответствии с федеральным законодательством организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения относится к вопросам местного значения городского округа.

Согласно Уставу указанного МУПа, основными целями его работы является обеспечение населения Петрозаводска всесторонними услугами в сфере похоронного дела, содержание и эксплуатация общественных городских кладбищ, заключение договоров по организации похорон.

Вместе с тем, на момент проверки фактически работа «Мемориала» в данном направлении не осуществлялась, траурный зал на Кирова, д.40А не функционировал. При этом предприятие закрыло траурный зал, не имея на то правовых оснований и без согласия собственника, рассказали в прокуратуре Карелии.

Как отметили в ведомстве, администрация города не контролирует деятельность МУП «Мемориал», таким образом нарушая права граждан. Поэтому в результате проверки прокуратура города внесла главе Петрозаводского городского округа представление об устранении нарушений закона. В итоге траурный зал на Кирова заработал снова.


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  • добровольцы из лунадонии грузом 200 поступили ? (Гость)
    28.02.2017 11:41:36
    +1 -1

  • добровольцы из лунадонии грузом 200 поступили ?
      не, этих на федоске утилизируют (Гость)
    28.02.2017 11:52:49
    +1 2-1

  •   не, этих на федоске утилизируют

    Официальных лугандонцев из карелии вроде двое было ? (Гость)
    28.02.2017 11:56:18
    +1 -1
  • "Любят" россияне оказывается жителей луганды ) (Гость)
    28.02.2017 12:20:23
    +1 -1
  • похоронное дело после его приватизации в Петрозаводске приносит огромные деньги его собственнику (Гость)
    28.02.2017 12:35:36
    +1 -1

  • Официальных лугандонцев из карелии вроде двое было ?
      Поболее. Двоих официально закопали. Солдаты бл удачи. (Гость)
    28.02.2017 13:20:37
    +1 1-1
  • А мне так лично всё равно. Россия, Лугандония, Хохляндия... Чем больше славянское дерьмо воюет друг с другом, тем чище становится воздух для цивилизованных народов.. Александр (Гость)
    28.02.2017 13:49:30
    +1 1-1
  • Бразилец - бывший впопучленец ДНР рассказывает о русском фашизме
     
    (Гость)
    28.02.2017 18:34:18
    +1 -1
  • Александр
    Опять фашистенок проявился?Как там сомалийцы не трахнули вас всех?. обыватель (Гость)
    28.02.2017 19:47:38
    +1 -1-1
  • обыватель

    обыватель
    кацапенок (Гость)
    28.02.2017 20:09:07
    +1 -1


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