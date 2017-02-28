Совместные планы

Врио главы Карелии встретился с Германом Грефом и директором АФК «Система»

На инвестиционном форуме в Сочи Артур Парфенчиков провел ряд встреч с представителями крупнейших банков и бизнеса.





На встрече делегации Карелии с руководством АФК «Система» обсуждался вопрос дальнейшего сотрудничества с правительством Карелии. Речь шла о ходе реализации соглашения, подписанного год назад на ХХ Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Согласно документу группой компаний «Сегежа» в 2016-2018 годах планируется инвестировать порядка 22 миллиардов рублей в модернизацию АО «Сегежский ЦБК», строительство нового лесопильного производства, приобретение новой лесозаготовительной техники и создание объектов лесной инфраструктуры.





Руководство компании подтвердило свои намерения продолжить реализацию достигнутых договоренностей. Кроме того, как заявил председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, компания готова рассмотреть участие в инвестиционном проекте по реконструкции аэровокзального комплекса «Петрозаводск».





- Мы понимаем важность этого объекта для региона и готовы в него инвестировать, - отметил Владимир Евтушенков.





О готовности участвовать в социально-значимых для республики проектах говорил и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Он высказал заинтересованность в поддержке со стороны банка социальных проектов и проектов в области стратегического развития Карелии. Артур Парфенчиков, в свою очередь, пообещал в ближайшее время провести мониторинг социально-экономической ситуации в регионе с тем, чтобы представить банку наиболее востребованные и поддержанные населением Карелии проекты.





28.02.2017