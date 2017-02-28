Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
28.02.2017

Совместные планы

Врио главы Карелии встретился с Германом Грефом и директором АФК «Система»

На инвестиционном форуме в Сочи Артур Парфенчиков провел ряд встреч с представителями крупнейших банков и бизнеса.

На встрече делегации Карелии с руководством АФК «Система» обсуждался вопрос дальнейшего сотрудничества с правительством Карелии. Речь шла о ходе реализации соглашения, подписанного год назад на ХХ Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Согласно документу группой компаний «Сегежа» в 2016-2018 годах планируется инвестировать порядка 22 миллиардов рублей в модернизацию АО «Сегежский ЦБК», строительство нового лесопильного производства, приобретение новой лесозаготовительной техники и создание объектов лесной инфраструктуры.

Руководство компании подтвердило свои намерения продолжить реализацию достигнутых договоренностей. Кроме того, как заявил председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, компания готова рассмотреть участие в инвестиционном проекте по реконструкции аэровокзального комплекса «Петрозаводск».

- Мы понимаем важность этого объекта для региона и готовы в него инвестировать, - отметил Владимир Евтушенков.

О готовности участвовать в социально-значимых для республики проектах говорил и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Он высказал заинтересованность в поддержке со стороны банка социальных проектов и проектов в области стратегического развития Карелии. Артур Парфенчиков, в свою очередь, пообещал в ближайшее время провести мониторинг социально-экономической ситуации в регионе с тем, чтобы представить банку наиболее востребованные и поддержанные населением Карелии проекты.


« Траурный зал на Кирова в Петрозаводске снова заработалКарелия вошла в десятку самых популярных регионов России для экотуризма »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Сегежа! Как много в этом слове!. Пушкен (Гость)
    28.02.2017 12:05:03
    +1 -1
  • Алюминевый радиатор ему на шею (Гость)
    28.02.2017 13:22:33
    +1 -1
  • На встрече делегации Карелии с руководством АФК «Система» обсуждался вопрос дальнейшего сотрудничества с правительством Карелии
    Глядя на акции AFKS на LSE напрашивается вывод, что встреча Евтушенкова с Парфенчиковым стоила первому -7.98%.
    Похоже что история с арестом и отжимом Башнефти ничему его не научила - теперь решил вляпаться в карельское г@вно.. run Forest, run (Гость)
    28.02.2017 13:59:25
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]