Сохраняя прошлое

Кварталы исторической застройки Петрозаводска признали объектом культурного наследия

Совокупность градостроительных, архитектурных и ландшафтных характеристик кварталов исторической застройки обусловила придание этой территории статуса объекта культурного наследия, имеющего особое значение для истории и культуры города.





Кварталы исторической застройки Петрозаводска признаны выявленным объектом культурного наследия приказом Министерства культуры республики. Они демонстрируют сохранившуюся планировку и застройку северной окраины города конца XVIII – начала ХХ веков.





Формирование кварталов исторической застройки началось в конце 1970-х годов, когда встал вопрос о сохранении деревянной архитектуры Петрозаводска. Многие дома-памятники были расположены разрозненно, в зонах активного нового строительства, и не вписывались в современный облик города. Некоторые здания оказались за красными линиями новой застройки и не позволяли расширить дорожную сеть города. К тому же новостройки отрицательно влияли на восприятие памятников архитектуры. В качестве решения данных проблем для размещения старой городской деревянной застройки выделили территорию между улицами Куйбышева, Малой Слободской, набережной Онежского озера и рекой Неглинкой. Здесь в основном сохранилась историческая планировочная структура, сложившаяся на протяжении последней четверти XVIII — первой половины XIX века, основу которой составили жилые кварталы с городской усадебной застройкой.





На сегодняшний день на территории кварталов 19 зданий и сооружений имеют статус объектов культурного наследия регионального и муниципального значения. Из них 12 каменных и деревянных зданий сохранены на первоначальных местах, семь деревянных домов перевезены из других районов города и восстановлены в соответствии с проектно-сметной документацией. Три здания (на улицах Куйбышева, Федосовой и Неглинской набережной) построены на местах утраченных домов по аналогам исторических зданий и в целом способствуют воссозданию исторической архитектурной среды кварталов.





В настоящее время использование домов-памятников в кварталах исторической застройки для функций жилья сохраняется. Здания бывшей земской больницы после проведения реставрационных работ используются для административных, музейных и выставочных целей. Единственное в кварталах культовое здание — больничная часовня, освященная после реконструкции в 1996 году как церковь во имя Сошествия Святого Духа Спасо-Кижского прихода, используется по своему назначению.





28.02.2017