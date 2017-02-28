Площадка для кино

Отечественных и зарубежных кинематографистов собираются привлекать в Карелию

На инвестиционном форуме в Сочи подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области кино и телевидения между правительством республики, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.





Подписи под соглашением поставили врио главы Карелии Артур Парфенчиков, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. Соглашение подразумевает сотрудничество в области развития кино- и телепроизводства. В первую очередь речь идет о развитии региональной телепроизводственной базы, а также о привлечении в республику отечественных и зарубежных съемочных групп.





- В Карелии есть все условия для развития кинопроизводства, - прокомментировал Артур Парфенчиков. - Сама природа подсказывает нам, что это подходящее место для съемок красочных фильмов в разное время года. Правительство Карелии окажет всяческую поддержку для развития теле- и киноиндустрии в республике.





По мнению участников подписания, активное развитие туризма в Карелии, в том числе, может проходить за счет ее позиционирования как съемочной площадки. Кроме того, соглашение предусматривает формирование и развитие творческого кластера экономики региона, реализацию образовательных проектов в сфере кино и телевидения и подготовки профильных кадров.

Как отметил присутствовавший на церемонии подписания соглашения генеральный продюсер компании «Среда», член ассоциации продюсеров кино и телевидения Александр Цекало, сегодня произошло чрезвычайно важное событие, значимость которого нельзя недооценивать.





- Я очень рад сотрудничеству, - сказал Александр Цекало.





28.02.2017