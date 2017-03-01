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01.03.2017

Опрометчивый поступок

Житель Архангельской области рискует получить срок за попытку откупиться от ГИБДД Карелии

Водитель фуры стал фигурантом уголовного дела, предложив дорожным полицейским за деньги закрыть глаза на нарушения. Теперь мужчине грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы на год.

Как установлено, водитель управлял грузовым автомобилем, не оборудованным тахографом. В Пудоже его остановили сотрудники дорожно-постовой службы ГИБДД. Чтобы избежать административной ответственности, нарушитель предложил полицейским взятку в виде 1000 рублей.

От денег стражи порядка отказались. А в отношении жителя Архангельской области возбудили уголовное дело. Материалы уже направлены в суд. Водителю инкриминируют покушение на мелкое взяточничество, рассказали в прокуратуре Карелии.


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