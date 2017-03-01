Готовятся перестановки

Врио главы Карелии пригласит на ключевые должности новых чиновников

В ближайшее время нынешний руководитель региона объявит о своих кадровых решениях. Правительство ожидает обновление.





Артур Парфенчиков во время инвестиционного форума в Сочи дал интервью ТАСС . В частности он рассказал, что намерен провести аудит экономики республики. Кроме того, у врио главы региона поинтересовались планами в отношении кадровой политики.





- Я не люблю резких движений в этом вопросе. Конечно, мы будем команду оптимизировать, усиливать, но будем это делать достаточно эволюционно, постепенно. Конечно, уже есть определенные ключевые должности, на которые мною приглашены, на мой взгляд, более сильные специалисты, как из Карелии, так и извне. Но, в целом, резких движений в плане кадровой составляющей мы делать не будем. Правительство должно работать стабильно, - отметил Артур Парфенчиков.





01.03.2017