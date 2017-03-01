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01.03.2017

Готовятся перестановки

Врио главы Карелии пригласит на ключевые должности новых чиновников

В ближайшее время нынешний руководитель региона объявит о своих кадровых решениях. Правительство ожидает обновление.

Артур Парфенчиков во время инвестиционного форума в Сочи дал интервью ТАСС. В частности он рассказал, что намерен провести аудит экономики республики. Кроме того, у врио главы региона поинтересовались планами в отношении кадровой политики.

- Я не люблю резких движений в этом вопросе. Конечно, мы будем команду оптимизировать, усиливать, но будем это делать достаточно эволюционно, постепенно. Конечно, уже есть определенные ключевые должности, на которые мною приглашены, на мой взгляд, более сильные специалисты, как из Карелии, так и извне. Но, в целом, резких движений в плане кадровой составляющей мы делать не будем. Правительство должно работать стабильно, - отметил Артур Парфенчиков.


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  • Артур Парфенчиков...рассказал, что намерен провести аудит экономики республики
    глупость. потратит денег впустую.
    аудит - это не консалтинг.
    аудит тебе скажет как было и что у тебя есть сейчас.
    консалтинг даст какие-нибудь рекомендации как с этим теперь жить дальше...и без каких-либо гарантий успеха предложенного плана.
    похоже, он просто неграмотный в финансовом плане.
    цифры про то чем он располагает как гос-во есть в минфине.
    данные по бизнесу есть в налоговой и статистике.
    пусть лучше закажет новое исследование у науки (есть институт экономики РАН) - ему за кучу бабла подымут и обновят работу, которую делали когда-то Катанандову.. справедливый (Гость)
    01.03.2017 12:43:47
    +1 -1
  • справедливый

    цифры про то чем он располагает как гос-во есть в минфине.
      В карелиястате надежней. Там про огурцы и помидоры всё подробно.. дотошный (Гость)
    01.03.2017 12:47:08
    +1 -1


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