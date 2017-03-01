Времена меняются

Артур Парфенчиков готов пригласить Ширшину в Общественный совет

Врио главы республики не исключает, что экс-мэр Петрозаводска может возглавить Общественный экспертный совет при правительстве региона.





Власти Карелии намерены максимально учитывать общественно-экспертное мнение при принятии решений. Об этом врио губернатора рассказал в интервью ТАСС





- В ближайшее время планируем создать соответствующий экспертный совет при правительстве. Думаю, появятся такие советы и при ключевых министерствах. Самые важные решения, отчеты, планы работы мы обязательно будем проводить через эти общественные экспертные советы. Так работают сегодня федеральные органы исполнительной власти, так работает Служба судебных приставов.





По словам Артура Парфенчикова, он привык работать по такой схеме и считает ее очень комфортной, поскольку Совет – это своего рода общественный контроль.





- Там действительно должны быть люди, представляющие различные политические элиты, взгляды, в том числе достаточно оппозиционные. Если есть конструктив, если есть нормальные предложения в плане развития республики, то неважно, от кого это исходит. В том числе и от оппозиции мы готовы это слышать, - заявил руководитель региона.





Также Артур Парфенчиков не исключил, что в подобный Совет при правительстве пригласят бывшего мэра Петрозаводска Галину Ширшину.





- Безусловно, если будут соответствующие предложения от общественных организаций или политических партий. Общественный экспертный совет не может формироваться по принципу удобности для власти. Поэтому, если общество делегирует, то почему бы Ширшиной не стать даже председателем этого Общественного экспертного совета? Но, опять же, это буду решать не я, это будут решать уже избранные или сформированные экспертные советы. Если они выберут председателем бывшего мэра, мы должны будем с этим согласиться, и должны будем работать именно с этим советом, именно с этим председателем. Это очень важно. Поэтому я абсолютно здесь не ставлю никаких препятствий.

Дальше, мы готовы рассматривать кандидатуру любого политика, любого специалиста с точки зрения усиления команды правительства.





Кроме того, врио губернатора добавил, что на сегодняшний день лично не знаком с Галиной Ширшиной, но обязательно встретится с ней.





01.03.2017