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01.03.2017

Смена кадров

Одним из замов врио главы Карелии стал чиновник из Бурятии

Артур Парфенчиков назначил человека извне руководить стратегическим развитием региона.

Временно исполняющий обязанности руководителя республики подписал указ о назначении с 1 марта 2017 года Александра Чепика заместителем главы Карелии по вопросам стратегического развития.

С 2007 года Александр Чепик занимал пост заместителя председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию. Он курировал вопросы экономической политики в сфере материального производства, вопросы развития промышленности, внешнеэкономических связей, предпринимательства, малого и среднего бизнеса, инвестиционной деятельности, прикладной науки, туризма и агропромышленного комплекса.


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  • ну всё теперь заживём , раз из прославленной большими успехами Бурятии, то конечно (Гость)
    01.03.2017 22:03:01
    +1 -1
  • Спасибо большое парфенчикову что забрал от нас этого чепика)))!!!!. бурят (Гость)
    02.03.2017 07:31:35
    +1 -1
  • Наконец он покинул нас!!! Удачи братья!. другой бурят (Гость)
    02.03.2017 07:38:19
    +1 -1
  • Спасибо большое парфенчикову что забрал от нас этого чепика)))!!!!. бурят (Гость)
    02.03.2017 07:45:20
    +1 -1


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