Смена кадров

Одним из замов врио главы Карелии стал чиновник из Бурятии

Артур Парфенчиков назначил человека извне руководить стратегическим развитием региона.





Временно исполняющий обязанности руководителя республики подписал указ о назначении с 1 марта 2017 года Александра Чепика заместителем главы Карелии по вопросам стратегического развития.





С 2007 года Александр Чепик занимал пост заместителя председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию. Он курировал вопросы экономической политики в сфере материального производства, вопросы развития промышленности, внешнеэкономических связей, предпринимательства, малого и среднего бизнеса, инвестиционной деятельности, прикладной науки, туризма и агропромышленного комплекса.





01.03.2017