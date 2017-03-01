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01.03.2017

Современные условия

Новую школу построят в поселке Ледмозеро в Карелии

В Муезерском районе появится современное образовательное учреждение на 330 мест.

Министерство образования и науки России и правительство республики подписали Соглашение о предоставлении субсидии. Деньги выделят в рамках поддержки мероприятий по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях. Эти цели прописаны в госпрограмме «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

В Карелии на полученные средства построят здание общеобразовательной организации в поселке Ледмозеро Муезерского района на 330 мест. Школу оснастят всеми современными средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами.


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  • выглядит довольно большой. Как любая школа в Петрозаводске, где 330 человек только в начальных классах, наверное, учатся. (Гость)
    01.03.2017 23:14:16
    +1 -1


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